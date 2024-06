Ter gelegenheid van het 750-jarig bestaan van Amsterdam schenken ING en het Amsterdamse vastgoedbedrijf Kroonenberg Groep de stad ruim 5500 zonnepanelen. Hiermee willen de twee bedrijven, die beide al decennia verbonden zijn met de hoofdstad, een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de stad. De zonnepanelen, met een totale waarde van 4 miljoen euro, kunnen 2250 MWh elektriciteit per jaar opwekken, wat overeenkomt met het jaarlijkse verbruik van 900 huishoudens. Het streven is dat ze op de daken gelegd worden van circa 30 gebouwen met een maatschappelijke functie, zoals welzijnsinstellingen en buurthuizen. Doel van het cadeau is dat de energiebesparing die de maatschappelijke organisaties realiseren ten gunste komt aan Amsterdammers die dit het hardst nodig hebben.

Verdeling over gebouwen in alle stadsdelen

De zonnepanelen worden verdeeld over gebouwen in alle stadsdelen die Amsterdam rijk is, inclusief Weesp (stadsgebied binnen de gemeente Amsterdam). Zo plukt elk deel van de stad de vruchten van het cadeau. Het gaat om gebouwen van sportverenigingen, culturele en maatschappelijke instellingen, zorginstellingen en buurthuizen. Hiermee draagt het initiatief bij aan verduurzaming en levert het besparingen op voor de maatschappelijke organisaties.

Gerealiseerde besparingen doorgeven aan Amsterdammers

Het initiatief is opgezet om de besparingen die de maatschappelijke organisaties realiseren weer te kunnen doorgeven aan Amsterdammers, met name de Amsterdammer die in deze tijd een steuntje in de rug goed kan gebruiken. Dit kan bijvoorbeeld zijn in de vorm van korting op toegangskaarten voor culturele instellingen of gratis lidmaatschappen bij verschillende Amsterdamse sportverenigingen. Hiervoor zal worden samengewerkt met de gemeente Amsterdam en de maatschappelijke instellingen die de betreffende gebouwen huren van Gemeentelijk Vastgoed waarop de panelen worden gerealiseerd.

Steven van Rijswijk, CEO van ING: “Sinds de oprichting van de Rijkspostspaarbank in 1881 is ons hoofdkantoor in Amsterdam gevestigd. ING is een van de grootste werkgevers van de stad en we mogen veel Amsterdammers en Amsterdamse bedrijven tot onze klanten rekenen. Met dit cadeau geven wij blijk van onze hechte band met Amsterdam en willen we bijdragen aan een duurzamere stad.”

Lesley Bamberger, directeur en eigenaar van Kroonenberg Groep: “Wij ondersteunen als betrokken Amsterdams bedrijf heel bewust goede initiatieven die de stad vooruithelpen. Voor dit bijzondere jubileum hebben we gekeken naar een cadeau waarmee we veel impact kunnen maken voor de Amsterdammer. Deze zonnepanelen dragen onder meer bij aan de verduurzaming van de betreffende panden, iets waar wij in ons dagelijkse werk ook steeds naar streven.”

Project “Amsterdamse Maatschappelijke Sonnepanelen”

Met een kwinkslag naar het Amsterdams accent is het project “Amsterdamse Maatschappelijke Sonnepanelen” gedoopt. De eerste panelen zullen naar verwachting einde dit jaar op Amsterdamse daken liggen. Het streven is dat het gehele project eind 2027 is afgerond.

Burgemeester Femke Halsema neemt het cadeau vandaag in ontvangst uit handen van de CEO’s van ING en Kroonenberg Groep. Dit gebeurt op de Provada, de jaarlijkse vastgoedbeurs in de RAI.

Burgemeester Halsema: “Dit cadeau aan de stad is een prachtig voorbeeld van maatschappelijke betrokkenheid door het Amsterdamse bedrijfsleven. Dit komt ten goede aan Amsterdammers en maatschappelijke organisaties die een lagere energierekening het hardst nodig hebben. Het past binnen de initiatieven van het Nieuw Amsterdams Verbond waarin bedrijven, inwoners en overheid bijdragen aan de leefbaarheid van de stad. Geen eenmalig gebaar maar een echte investering in de toekomst. Daar wil ik ING en Kroonenberg Groep voor danken.”

ING en Kroonenberg Groep moedigen andere bedrijven aan om in hun voetsporen te treden en ook zonnepanelen te schenken aan de stad.