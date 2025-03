ING België schakelt een versnelling hoger om (middel)grote ondernemingen actief bij te staan in de transitie naar een duurzamer bedrijfsmodel. Concreet kunnen Business Banking klanten toegang krijgen tot geïndividualiseerd, professioneel advies om onder meer een duurzaamheidsstrategie te ontwikkelen en te implementeren, meetbare KPI’s te bepalen of te voldoen aan de CSRD-rapportagevereisten. Pantarein en Intraco zijn de partners die in de startblokken staan om respectievelijk Nederlandstalige en Franstalige klanten te ondersteunen. Klanten die actief zijn in vastgoed kunnen in beide taalgroepen rekenen op gezamenlijke ondersteuning van Bopro en Stadim om bijvoorbeeld een energie-audit uit te voeren en een transitieplan op te stellen voor hun portefeuille.

Als financier van de economie, speelt ING een sleutelrol om naast particulieren, ook bedrijven te begeleiden in de duurzaamheidstransitie met tools en advies op maat. Veel ondernemingen uit het middensegment zijn zich bewust van de noodzaak om een ESG-strategie uit te stippelen en willen graag de stap zetten, maar geven aan dat ze behoefte hebben aan begeleiding en vaak de nodige in-house expertise missen om die stap te zetten. ​ ​

Advies op maat van kmo’s

Ondernemers kunnen vrijblijvend een gesprek aanvragen met de relevante adviseur via hun ING-bankier, waarna een duobezoek wordt ingepland met één van de partners. De bankier zal ook zelf het initiatief nemen voor zo’n bezoek, aangezien hij de noden van de klant kent. Na het gesprek wordt een voorstel uitgewerkt dat aansluit bij de specifieke behoeften van de klant.

De expertise en werkwijze van de geselecteerde partners stelt hen in staat om tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van kmo’s en grotere ondernemingen. ING-klanten kunnen rekenen op een snelle behandeling van hun aanvraag en interessante tarieven voor de geleverde diensten. ​

Begeleiden doorheen duurzaamheidstransitie

Het is primordiaal dat ondernemers zo goed mogelijk worden begeleid op het vlak van hun business, processen, tot gebouwen en mobiliteit. Een CO2-reductieplan? Het bepalen van meetbare KPI’s? Begeleiding bij de CSRD-rapporteringsplicht? Het komt allemaal aan bod bij onze partners Pantarein en Intraco. De experten van onze Real Estate-partners Bopro en Stadim helpen bedrijven dan weer bij het toekomstbestendig maken van de vastgoedportefeuille. Denk aan begeleiding bij het bepalen van het BREEAM-ambitieniveau van een nieuwbouw of renovatieproject, of bijvoorbeeld het uitwerken en plannen van een investering in hernieuwbare energie.

Peter Göbel, Head of Business Banking bij ING België: “Samen met vier partners helpen we onze ondernemende klanten als “compagnon de route” in het verduurzamen van hun bedrijfsvoering binnen een complexe en zich snel ontwikkelende regelgeving. Daarbij reiken we onze klanten ING-tools aan, zoals onze geautomatiseerde Sustainable Buildings Guide die op zeer efficiënte wijze inzicht geeft in de benodigde investeringen, terugverdientijd en CO2-reductie van gebouwen. We geven hen advies op maat gesterkt door de expertise van onze partners en zijn bereid de verduurzamingsinvesteringen te financieren tot 100%.”

Philippe Wallez, Head of ESG bij ING België: “Geen enkele ondernemer staat alleen in de transitie naar duurzamere bedrijfsvoering. Het is onze rol en plicht om onze klanten te gidsen doorheen de ins en outs inzake ESG. Samenwerking is daarbij cruciaal. Samen met Pantarein, Intraco, Bopro en Stadim, informeren we onze klanten over het wettelijk kader en kijken we wat concreet nodig is om zowel op korte als op lange termijn te voldoen aan hun unieke noden en verwachtingen.”