Zeven vooraanstaande adviesbureaus committeren zich aan het behalen van een officiële accreditatie voor het bepalen van circulaire restwaarde. Daarvoor ondertekenden zij vandaag op de PROVADA een intentieverklaring. Hiermee wordt de methodiek landelijk de professionele, financieel aantrekkelijke standaard voor gemeenten, vastgoedeigenaren, financiers en accountants. De ondertekening volgt op het initiatief van het Programma Onderwijshuisvesting, het Programma Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed en Cirkelstad om te komen tot een landelijk stelsel voor accreditatie en kwaliteitsborging van de Circulaire Restwaarde Methodiek.

De methodiek om circulaire restwaarde te bepalen werd eerder in co-creatie met de sector ontwikkeld door het Programma Onderwijshuisvesting. Sinds de introductie op PROVADA 2025 is de methodiek verder uitgewerkt en is vanuit de Commissie BBV bevestigd dat circulaire restwaarde onder voorwaarden kan worden toegepast binnen gemeentelijke verslaglegging.

Met de verklaring spreken de ondertekenende partijen – Alba Concepts, bbn adviseurs, Haskoning, IGG bouweconomie, Arcadis, Sweco en Brink – hun expliciete steun uit voor een landelijk stelsel voor accreditatie, kwaliteitsborging, permanente educatie en doorontwikkeling van de methodiek. Onderwijshuisvesting vormt de eerste toepassingspraktijk, met verbreding naar maatschappelijk vastgoed zoals zorg, sport, cultuur, welzijn en gemeentelijk vastgoed.

Professioneel geborgde circulaire restwaarde versterkt businesscases, vergroot financierbaarheid en versnelt duurzame investeringen in de gebouwde omgeving. Zo hebben wij bij de eerste gebouwen gezien dat de restwaarde na 40 jaar wel 10 tot 25 procent kan zijn. Daarmee wordt een belangrijke stap gezet naar betrouwbare, uniforme en controleerbare restwaardeberekeningen.

Merel Dorst, programmamanager Programma Onderwijshuisvesting: “Met deze stap brengen we circulaire restwaarde van methodiek naar professionele standaard. Dat is belangrijk, omdat gemeenten en vastgoedeigenaren hiermee beter kunnen onderbouwen welke waarde gebouwen en materialen behouden. Zo wordt circulair bouwen niet alleen duurzamer, maar ook financieel beter uitlegbaar en financierbaar.”

De accreditatietraining is met name bedoeld voor bouwkostendeskundigen en andere professionals die betrokken zijn bij investeringsvraagstukken, kostenramingen en waarderingsvraagstukken binnen de gebouwde omgeving.

Over Circulaire Restwaarde



De methodiek van Circulaire Restwaarde maakt inzichtelijk welke financiële waarde gebouwen, bouwdelen en materialen behouden aan het einde van hun gebruiksduur. Door deze waarde op een uniforme en controleerbare manier te berekenen, kan zij worden meegenomen in businesscases, vastgoedwaarderingen, verslaggeving en financiering. Dit draagt bij aan betere investeringsbeslissingen en versnelling van circulair bouwen.

Over de betrokken programma’s

Het Programma Onderwijshuisvesting werkt aan betere, duurzame en toekomstbestendige schoolgebouwen in Nederland.

Het Programma Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed richt zich op de versnelling van de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed.

Cirkelstad is een landelijk netwerk en coöperatie die publieke en private partijen verbindt om circulair bouwen tot de norm te maken.

Foto: Guus Baks