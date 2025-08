Van woensdag 20 t/m zondag 24 augustus viert Amsterdam een bijzonder driedubbel jubileum: de tiende editie van SAIL, 50 jaar SAIL én de 750e verjaardag van onze hoofdstad. Een belangrijk thema tijdens deze feestelijke editie is duurzaamheid, op het NDSM-terrein, dat voor de gelegenheid is omgedoopt tot de Groene Oceaan, staat alles in het teken van innovatie, bewust leven en de toekomst van de nautische wereld. Hier ontdek je slimme oplossingen en verrassende initiatieven voor een leefbare toekomst. Van het interactieve living lab SAIL Horizons tot de levendige biologische markt van Kaap de Groene Hoop, duurzaamheid komt op SAIL 2025 tot leven.

Innovaties op het SAIL-terrein

Tijdens SAIL 2025 is er veel stroom nodig voor de ruim 200 activiteiten van het evenement. In 2015 werden daar nog 95 dieselaggregaten voor gebruikt. Dat zijn er deze editie nog maximaal vijf op draaien op hvo100, duurzame dieselbrandstof die volledig gemaakt is van hernieuwbare grondstoffen zoals afvaloliën en plantaardige vetten. Daarnaast staan er enkele ‘ouderwetse’ dieselaggregaten op essentiële locaties, die alleen dienen als noodhulpmiddel als de landstroom, accu’s of innovatieve aggregaten niet optimaal zouden werken. Dit is niet alleen een forse verduurzaming, ook scheelt het in de overlast voor de direct omwonenden. Daarnaast wordt het water in het IJ tijdens SAIL gezuiverd door de CanalCleaner. Daarmee wordt het oppervlaktewater uit het IJ ontdaan van microplastics. Datzelfde water wordt vervolgens gebruikt voor de wc’s van SAIL. Tijdens het evenement zijn er 12 ‘wc-dorpen’ verdeeld over het terrein, waarvan de grootste drie worden gespoeld met oppervlaktewater uit het IJ. Dat scheelt zo’n 6 liter schoon drinkwater per gebruik. .

SAIL Horizons

Tijdens SAIL ontstaat op het NDSM-terrein een mini-maatschappij: een levendig living lab en dé perfecte plek om duurzame innovaties en maatregelen in de praktijk te testen. Vijf dagen lang bruist SAIL van nieuwe ideeën, slimme oplossingen en creatieve experimenten voor de toekomstbestendige samenleving. Bij SAIL Horizons ontdek je hoe we samenbouwen aan een duurzame en leefbare toekomst, met interactieve installaties, circulaire projecten rondom water en grondstoffen, en inspirerende verhalen. Of stap in de enige bar waar het binnen regent: De Rainbar. Geniet van een biertje en ervaar en proef de waarde van regenwater. SAIL Horizons laat zien wat er nú al mogelijk is. Soms om mee te doen, soms om je over te verbazen. Kom kijken, meedenken en ontdekken. SAIL Horizons is alle SAIL-dagen van 10.00 tot 18.00 uur te bezoeken.

Kaap de Groene Hoop Festival

Welkom bij Kaap de Groene Hoop: de duurzame haven van SAIL aan de NDSM-werf. Hier vind je dagelijks een levendige markt met zo’n 70 kramen vol biologische, fair trade en lokaal gemaakte producten. Tussen de kraampjes klinkt live jazz, zijn er inspirerende talks over duurzaamheid door de Coalitie Duurzaam Varen en staan foodtrucks en bars klaar met goed eten en drinken. Alles op Kaap de Groene Hoop draait om eerlijk, lokaal en bewust in een ongedwongen festivalsfeer. Je kunt hier alle SAIL-dagen terecht tussen 12.00 en 21.00 uur.

Drie bijzondere schepen

Verspreid over het SAIL-terrein liggen drie duurzame blikvangers. In de Groene Oceaan ligt de Ecolution, het zelfvoorzienende zeilschip van wijlen astronaut Wubbo Ockels. Het tastbare bewijs dat avontuur en milieubewustzijn hand in hand kunnen gaan. De Ecolution is volledig zelfvoorzienend en ontworpen om met minimale impact op het milieu over de oceanen te zeilen. Bij Damen Shipyards zijn solarschepen van de TU delft te bezoeken. Aan de Javakade in de Oranje Oceaan vind je de Tres Hombres, ’s werelds enige trans-Atlantische vrachtschip zonder motor, dat koffie, cacao en rum zeilend de oceaan overbrengt. Avontuurlijke meereizigers kunnen als trainee aan boord stappen en meevaren op één van de bijzondere vrachtreizen. En in de Rode Oceaan, het gebied bij het marineterrein en Het Scheepvaartmuseum ligt het Tall Ship de Ide Min, een omgebouwde sleepboot die nu emissievrij vracht vervoert en symbool staat voor circulaire, schone scheepvaart van de toekomst. De schepen zijn alle dagen vrij toegankelijk.

Plastic vissen met historische boten

Op zaterdag 23 augustus varen zo’n 15 historische opduwers, akkerschuiten en boten van Plastic Whale door de Amsterdamse grachten – met één heldere missie: plastic uit het water vissen. Deze vrolijke, duurzame vloot trekt dwars door de stad, langs de hoogtepunten van SAIL. Een unieke samenwerking tussen Plastic Whale, SAIL Amsterdam en het Platform Duurzaam Varend Erfgoed, die laat zien dat afval opruimen en plezier op het water prima samengaan. De tocht start om 12.00 uur vanuit het Oosterdok, vervolgroute: Oude Schans, Amstel, Rokin Oudezijds Voorburgwal, Oosterdok. Publiek is van harte welkom om de vloot vanaf de wal te volgen en te bekijken!