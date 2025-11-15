Tata Steel Nederland (TSN) neemt de energiecentrales van Vattenfall in de IJmond-regio over. Op vrijdag 14 november is een definitieve overeenkomst ondertekend door beide partijen. Als onderdeel van de transactie worden alle medewerkers van de Vattenfall-centrales in de IJmond-regio werknemers van TSN. Het eigendom van de centrales wordt op 1 januari 2026 overgedragen aan TSN. Financiële details worden niet bekendgemaakt.

Hans van den Berg, CEO van Tata Steel Nederland: “De energiecentrales van Vattenfall en haar voorgangers zijn al bijna een eeuw een logische combinatie met ons staalproductieproces. De centrales zijn uniek omdat ze, in tegenstelling tot andere energiecentrales in Nederland, draaien op de restgassen uit ons staalproductieproces. Nu het huidige contract eind 2025 afloopt, is dit het moment om het eigendom te wijzigen: Door eigenaar te worden van de energiecentrales kan Tata Steel Nederland de complexe, stapsgewijze transitie van het huidige staalproductieproces naar een koolstofarme, groene staalproductie beter beheersen. Deze eigendomsoverdracht is dan ook een belangrijke en tastbare stap in de transitie van Tata Steel Nederland naar groen staal.”

Alexander van Ofwegen, Senior Vice President en Hoofd van Business Area Customers & Solutions en Heat bij Vattenfall: “Vattenfall ondersteunt de ambitie van Tata Steel om te verduurzamen. In deze transitie zijn de gascentrales in Velsen nog steeds nodig. Deze overeenkomst is daarom een win-winsituatie. Voor de medewerkers van de centrales, omdat het werk onder vergelijkbare arbeidsvoorwaarden wordt voortgezet, en een winst voor Tata Steel, dat meer controle krijgt over de gehele keten in de transitie naar CO2-arme staalproductie.”

Vattenfall energiecentrales in de IJmond-regio

De centrales van Vattenfall in de IJmond-regio bestaan uit drie eenheden. De centrales 24 en 25 in Velsen-Noord wekken voornamelijk elektriciteit op uit restgassen van het staalproductieproces. Deze elektriciteit wordt door TSN gebruikt in haar operationele processen.

De derde eenheid is IJmond 01, een warmtekrachtcentrale op het terrein van Tata Steel in IJmuiden. Deze eenheid wordt eveneens aangedreven door restgassen uit het staalproductieproces en produceert zowel elektriciteit als stoom. Ook deze elektriciteit en stoom worden gebruikt in de operationele processen van de staalfabriek. De drie eenheden bieden werk aan ongeveer 116 medewerkers.

Advies ondernemingsraden, goedkeuring toezichthouders

De ondernemingsraden van zowel Vattenfall als TSN hebben hun advies over de transactie uitgebracht. Toezichthouders, waaronder de Autoriteit Consument & Markt (ACM), hebben goedkeuring gegeven aan de eigendomsoverdracht van de energiecentrales. Het eigendom wordt op 1 januari 2026 overgedragen aan TSN.