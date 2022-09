Ondanks een veelbewogen jaar vol maatregelen die een negatieve invloed hadden op dagelijkse bedrijfsvoering, bleef de kringloopbranche in 2021 flink impact maken. Dat is duidelijk zichtbaar door de 12.280 mensen die werkzaam zijn binnen de branche en de besparing van 137 miljoen kg CO2 door hergebruik en recycling van goederen. Dit blijkt uit cijfers van het brancheonderzoek uitgevoerd door de Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN).

De kringloopbranche draagt veel bij aan de transitie naar een inclusievere samenleving. Zeker een derde van de mensen die binnen de branche werken, had voorheen een afstand tot de arbeidsmarkt. De sociale bijdrage is dus onmiskenbaar, maar ook hier kan een dreigend personeelstekort roet in het eten gooien. Zeker gezien de uitbreiding van het takenpakket dat gepaard gaat met de beweging naar een circulaire economie. Deze verwachtingen vragen namelijk om meer arbeid en menskracht om hoogwaardig te sorteren, te repareren en te demonteren. Aanhoudende arbeidsmarktkrapte zet daarmee ook de circulaire doelstellingen binnen de branche onder druk.

Toch gaan kringloopbedrijven nog goed om met die druk: van de 126 miljoen kilo ingezamelde goederen wordt ruim 80% nuttig verwerkt. Ze slagen er zelfs in om direct hergebruik te realiseren voor bijna de helft van die kilo’s. Een klein aandeel van zo’n 15% blijft over wat niet hergebruikt of gerecycled kan worden en eindigt als restafval. Om zelfs in dat laatste restant nog waarde te vinden, blijft de branche zoeken naar alternatieve inzamel- en verwerkingsmethodes. Zo zetten steeds meer kringloopbedrijven in op upcycling met bijvoorbeeld een houtwerkplaats of naaiatelier. Deze en meer innovatie is hard nodig om nog beter aan de toenemende verwachtingen op het gebied van duurzaamheid te kunnen voldoen.

In tegenstelling tot 2020 had het tweede coronajaar wél een duidelijke impact op de inzameling van goederen. Men had minder last van opruimwoede en deed men door verplichte sluitingen van winkels langer met spullen. Ook zagen kringlooporganisaties de kwaliteit van binnenkomende spullen dalen, waardoor deze minder vaak geschikt zijn voor hergebruik. Met name de categorie ‘meubels’ zorgde voor nieuwe uitdagingen. Een sprekend voorbeeld daarvan is het veelvoorkomende type ‘bouwpakket-meubel’. Door het goedkope materiaal hebben deze een kortere levensduur en vaak zet je ze ook niet zomaar een tweede keer in elkaar.

1 Oktober: Nationale Kringloopdag

Deze positieve impact van de branche mag gevierd worden! Op de Nationale Kringloopdag benadrukken we het belang van kringloopbedrijven in onze samenleving. Want de branche is essentieel om op thema’s als hergebruik en inclusiviteit meer vooruitgang te boeken. Door het hele land zijn er acties en evenementen bij kringloopwinkels zoals antiek- & curiosamarkten, workshops en rondleidingen. Vind een kringloopwinkel bij jou in de buurt via www.100procentkringloop.nl/aangesloten-kringloopwinkels.