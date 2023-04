Initiatiefnemer Interstuhl NL & BE organiseerde op 6 april jl. bij projectinrichter en audiovisueel specialist Wuestman in Harderwijk het event ‘Better Together’, waarmee de acht deelnemers het ‘impact traject’ afronden. Het doel van dit traject was om een jaar samen te leren, uit te wisselen en te ontwikkelen in meervoudige waardecreatie, ofwel positieve impact, in kantoor- en projectinrichting.

Opzet van het impact traject

De groep kwam in vier werksessies bijeen waarin op een laagdrempelige manier theorie, inspiratie en praktijk afgewisseld werden. Het startpunt vormde het boek ‘Impactvol ondernemen in de praktijk’, waarin uitgelegd wordt hoe je als ondernemer meervoudige maatschappelijke waarde, ofwel positieve impact, creëert.

Onder leiding van de duurzaamheidsexperts Bureau Om en Vonk, sprankelend MVO maakten de projectinrichters o.a. een inventarisatie van hun duurzame initiatieven, bepaalden ze hun grootste impact thema’s, formuleerden ze hierop 1000-dagen-doel(en) en gingen ze concreet aan de slag. Tussendoor werden de deelnemers gecoacht door de trainers in de realisatie van hun positieve impact. Voor de een ging dat over het verduurzamen van het pand, voor de ander ging dat over efficiënter en duurzamer transport; weer een ander beschreef een inclusiever aannamebeleid van werknemers, of het ging over de analyse en controle van afval.

‘Tijdens dit traject hebben we ‘duurzaamheid’ vertaald naar de dagelijkse werkzaamheden en toekomstige doelen. We zijn met z’n allen doelbewust aan het werk gegaan. De samenwerking inspireert daarbij enorm!’ – Wilbur van der Velde, directeur Interstuhl NL & BE

Better together: samen meer duurzame ontwikkeling

Door dit traject is het bewustzijn over duurzaam en impactvol ondernemen enorm gegroeid. Zo concludeerde de groep dat een van de grootste impactgebieden het aanbod is. Dit is gezamenlijk opgepakt door duurzame criteria te formuleren die tot een duurzamere inkoop en dus aanbod zal leiden.

Een aantal deelnemers onderzocht hoe ze de krachten kunnen bundelen voor circulaire en refurbished kantoormeubels. Ook zijn er innovatieve ideeën en samenwerkingsverbanden ontstaan voor reststromen. Bijvoorbeeld de blauwe wielkapjes – ter bescherming van de nieuwe Interstuhl bureaustoelen – die sindsdien ingezameld worden. Later dit jaar zal een designer lamp, bestaande uit deze kapjes in de markt gezet worden.

Tot slot viel er ook nog wat te winnen aan de communicatie-kant; alle deelnemers gaven na afloop van het traject aan meer zelfvertrouwen te ervaren in het kenbaar maken en uitdragen van hun duurzame ambities en initiatieven.

“Dit traject met andere inrichtingsspecialisten heeft ons geholpen om nog bewuster bezig te gaan met onze duurzaamheidsdoelen. Het was een inspirerend en leerzaam traject.” – Stéphan van der Spruit, directeur Wuestman

Inspiratie en motivatie

Tot aan het laatste moment kregen de deelnemers een flinke dosis inspiratie en motivatie toegediend. Tijdens het afsluitende event ‘Better Together’ stond circulaire projectinrichting centraal. Ervaringsdeskundigen Edward van der Poll van D/Dock en Sabrina van Dongen van Furnify verzorgden een inspirerende lezing. D/Dock zag dat er veel kantoormeubilair in de container belandde en vond dat zo verontrustend dat ze in 2014 dochteronderneming Furnify startte. Inmiddels hebben deze bedrijven samen al heel wat succesvolle circulaire projecten gerealiseerd, met tal van lessen die ze deelden met de groep. Zoals het vooraf managen van verwachtingen, het continu meenemen van de opdrachtgever in het circulaire verhaal, het creëren van draagvlak voor beslissingen, en (de keuzes in en onzekerheden van) het ontwerp, de planning en de begroting. De grootste take-away: het kan allemaal, maar je moet er wel moeite voor doen!

Deelnemende kantoorinrichters

De volgende acht kantoorinrichters namen deel aan het traject: Wolfslag, Up, Wuestman, Wout Monseurs, Prokan, De Delmar, Otto’s en Interstuhl NL & BE.