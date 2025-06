Na twee succesvolle edities viert Impact on the Beach op 3 juli 2025 hun derde editie op het strand van Scheveningen. Impact on the Beach is een bedrijfsfestival van en voor impactmakers in Nederland. Vanuit de driedubbele ambitie (voor mens, maatschappij en de organisatie zelf) brengt Impact on the Beach meer dan 450 impactmakers samen om elkaar te inspireren en te werken aan één gezamenlijk doel: de beweging van impact versnellen. Dit jaar staat het doorbreken van barrières centraal, in jezelf, de organisatie en de markt.

Op de boardplanning

Hoe bouw je als ondernemer een toekomstbestendig merk en doorbreek je barrières? Deze vraag is leidend tijdens Impact on the Beach 2025. Op het strand komen impactmakers met hun voeten in het zand samen om nieuwe ideeën en energie op te doen en waardevolle contacten te leggen. Het programma zit vol inspirerende ‘board talks’ in tipi’s, 1-op-1 impactdates, gesprekken op surfplanken en verrassende creatieve interventies, waarin bezoekers zich laten inspireren door mede-impactmakers om barrières te doorbreken: in zichzelf, binnen hun organisatie en op de markt. Onder de sprekers zijn toonaangevende pioniers van onder meer Too Good To Go, The Ocean Cleanup, Justdiggit, Seepje, Tony’s Chocolonely, Dille & Kamille en Bever.

Lancering Inspirerende 40 2025

Tijdens het evenement wordt traditiegetrouw de Inspirerende 40 onthuld: een lijst van de 40 meest inspirerende organisaties van Nederland, samengesteld op basis van representatief onderzoek. Deze organisaties worden extra in het zonnetje gezet, juist nu de impactbeweging het zwaar heeft. Economische tegenwind en politieke besluitvorming maken het werken aan een betere wereld er niet makkelijker op. Als krachtig symbool voor hoop en verandering zal er op deze dag een bijzonder kunstobject onthult worden: de eerste getijmachine ter wereld. Dit unieke object staat symbool voor het keren van het tij.

Samen bouwen aan een duurzame toekomst

Dit evenement brengt mensen uit verschillende sectoren samen die zich inzetten voor een duurzamere samenleving. Jelmer van der Meulen, sociaal psycholoog en mede-oprichter van Impact on the Beach, licht toe: “Impact on the Beach is ontstaan vanuit het idee dat iedereen die werkt aan impact een volgende stap wil maken. Dat gaat beter met elkaar.” Hij verwijst in dit verband graag naar een uitspraak van Tristam Stuart: “If you want to change the world, you have to throw a better party than those destroying it.” “Die gedachte vormt de kern van Impact on the Beach: een uitnodiging om op een laagdrempelige en energieke manier samen de impactbeweging te versnellen.”

Praktische informatie