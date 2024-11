IM Efficiency, een toonaangevende innovator op het gebied van transportoplossingen op zonne-energie, heeft een subsidie van €2.651 miljoen ontvangen van de Nederlandse overheid: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, om in 2028 10.000 trailers te voorzien van zonnetechnologie gemaakt met Nederlandse zonnecellen en een productiecapaciteit te bereiken voor de levering van 100.000 trailers per jaar. Het motto van IM Efficiency is dan ook: We Make Trucks Love the Sun !

SolarNL is een nationaal onderzoeks-, innovatie- en industrieel ontwikkelingsprogramma gefinancierd door de Nederlandse overheid, gericht op het terugbrengen en stimuleren van fotovoltaïsche (PV) productie naar Nederland. Het doel van het SolarNL programma is om Nederland te positioneren als leider in de productie van zonne-energie en tevens duurzame energieoplossingen te stimuleren in verschillende industrieën.

De koolstofvoetafdruk van de transportsector aanpakken

Nu de klimaatdoelstellingen steeds dringender worden, moeten er stappen worden ondernomen om de CO₂-uitstoot in de transportsector te verminderen. Als er geen concrete en realistische maatregelen worden genomen, zal de transportsector in de toekomst de grootste CO₂-uitstoter worden.

De overstap naar elektrisch vervoer is essentieel, vooral in de commerciële en zware sectoren, maar deze overgang verloopt traag. De belangrijkste obstakels zijn de hoge initiële investeringskosten en een gebrek aan laadinfrastructuur die geschikt is voor commercieel vervoer.

Bij IM Efficiency versnellen we deze overgang naar volledig groen vrachtvervoer over de weg door zonnetechnologieën te ontwikkelen voor vrachtwagens en trailers. Met meer dan 100 voertuigen die momenteel al zijn uitgerust met onze “SolarOnTop” technologie, tonen onze onderzoeken en praktijkgegevens aan dat zonne-energie een serieus deel van de energiebehoefte van vrachtwagens en trailers levert. Dit betekent dat de energie die wordt geproduceerd door de dynamo die door een dieselmotor wordt aangedreven, aanzienlijk minder zal verbuiken, wat resulteert in een brandstofbesparing en een vermindering van de CO₂-uitstoot van wel 5 tot 10%.

Projectvisie en -doelstellingen

Het eindresultaat van dit programma is om de productie van 10.000 trailers in 2028 mogelijk te maken die hoogrendement zonnepanelen rechtstreeks in hun ontwerp integreren. Met “integreren” bedoelen we dat de zonnetechnologieën – inclusief zonnepanelen, batterijen en een energiebeheersysteem – tijdens het productieproces van de trailer worden geïnstalleerd, in plaats van later te worden toegevoegd als een aftermarket product. Daarnaast streven we naar een productiecapaciteit waarmee we tot 100.000 trailers per jaar kunnen uitrusten met onze SolarOnTop-technologie.

Het doel van IM Efficiency in het SolarNL-programma is het ontwerpen en produceren van een breed scala aan zonne-energietechnologieën die kunnen worden geïntegreerd in verschillende soorten trailers, waaronder trailers of vrachtwagens met vaste daken en meer flexibele ontwerpen zoals schuifzeilopleggers. Deze zonnetechnologieën zullen compatibel zijn met zowel dieselmotoren als volledig elektrische vrachtwagens, zodat we schone hernieuwbare energie kunnen leveren aan elk type voertuig.

Ons doel omvat ook het gebruik van recyclebare en hernieuwbare onderdelen, zoals zonnepanelen die in Nederland worden geproduceerd. Dit sluit perfect aan bij de hoofddoelstelling van het SolarNL-programma om innovatieve zonnecellen en zonnepanelen met hoge efficiency in Nederland te produceren.

Onderzoek, ontwikkeling en innovatie

Om dit mogelijk te maken, zal het programma in verschillende fasen verlopen. In de huidige beginfase zal IM Efficiency onderzoek doen en veldproeven uitvoeren om de beste methoden te vinden voor het integreren van zonne-energietechnologie. Het team zal talloze veldproeven uitvoeren en computermodellen gebruiken om de meest effectieve integratiestrategieën te identificeren.

Naarmate het programma vordert, ontwikkelen we meer prototypes en verhogen we de productie van de zonnepaneelsystemen dat nodig is om de energie te managen, ter voorbereiding op grootschalige productie.

We zijn er trots op dat we deel uitmaken van het SolarNL-programma, dat een revolutie teweeg zal brengen in de zonne-energiesector in Europa. Door lokale productie te stimuleren en de afstanden in de toeleveringsketen te verkleinen, zal dit initiatief miljarden euro’s aan economische waarde creëren en tegelijkertijd aanzienlijke milieuvoordelen bieden.