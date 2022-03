Nu duurzaam transport een prioriteit wordt voor de sector, weet zonne-energie aan boord zijn weg te vinden naar vrachtwagenparken in heel Europa. IM Efficiency heeft onlangs de SolarOnTop technologie gelanceerd om het brandstofverbruik van vrachtwagens met meer dan 5% te verminderen en heeft nu een financieringsronde afgesloten om verdere groei te kunnen bekostigen. Rockstart, TechFund One en bestaande investeerders nemen deel aan de financieringsronde en vormden zo een syndicaat met kennis van zaken voor de tech scale-up. Naast het ophalen van de financiering neemt IM Efficiency deel aan het Rockstart Energy Spring 2022-programma, met als doel de organisatie nog verder te versnellen.

Elektriciteit is een belangrijk aspect van de vrachtwagens van vandaag, zelfs in conventionele diesel- en LNG-aangedreven vrachtwagens. Zware bedrijfsvoertuigen verbruiken een grote hoeveelheid elektriciteit, die wordt opgewekt door de dynamo. Dit is al een inefficiënt proces tijdens het rijden, maar wordt nog erger wanneer de truck stationair draait met als enige doel elektriciteit op te wekken. De SolarOnTop voorziet de vrachtwagen van groene stroom uit de zonnepanelen. Door de motor tijdens het rijden minder te belasten, daalt het brandstofverbruik. Bovendien is het niet meer nodig om stationair te draaien om elektriciteit op te wekken. Het intelligente energiebeheersysteem dat IM Efficiency ontwikkelde, kan ook elektrische apparaten in de oplegger opladen, zoals pallettrucks, laadkleppen en luchtcompressoren.

IM Efficiency sloot de startfinancieringsronde in de eerste dagen van dit jaar af en zal de opgehaalde fondsen gebruiken om de verkoop en productie van de SolarOnTop op te schalen en zet ondertussen de doorontwikkeling van de technologie voort. De visie van Rockstart komt in de kern overeen met die van IM Efficiency, namelijk focussen op het aanjagen van de energietransitie. Rockstart investeert in startups in een vroeg stadium die innoveren in hernieuwbare energieopwekking en energie-efficiëntie. De organisatie lanceerde een energiefonds in 2020 om dit te ondersteunen, met nu een fondsgrootte van €27M+.

Max ter Horst, Managing Partner Energy, Rockstart: “IM Efficiency’s zonne-energie technologie voor vrachtwagens spelen in op de dringende behoefte van de transportsector om duurzamer te worden. Hun pilots op vrachtwagens onder real-life omstandigheden waren zeer succesvol en resulteerden in een aanzienlijk lager brandstofverbruik en een lagere CO₂-uitstoot. Het bedrijf bereidt zich nu voor op grootschalige commercialisering van de SolarOnTop, ondersteund door Rockstart-investeringen en haar ecosysteem van mentoren, experts en investeerders.”

Een andere investeerder die deelnam aan de Seed-ronde is TechFund One. TechFund One investeert in marktgedreven potentieel succesvolle Nederlandse techbedrijven, met een schaalbaar nieuw product, proces, of dienst dat recentelijk op de markt is gebracht en dat eerste omzet realiseert. “SolarOnTop en haar veelbelovende impact op CO₂-voetafdrukreductie past perfect in ons fonds; we zijn onder de indruk van het geïnspireerde team en de bewezen voordelen om kosten in de logistiek te reduceren”, aldus Peter van Meerbergen, Investment Director TechFund One. Eerdere investeerders in IM Efficiency, met achtergronden in logistiek en transportregelgeving, participeerden ook in deze financieringsronde, omdat zij een groot potentieel zien voor de schone technologie in het komende decennium.

De voorjaarseditie ’22 van het Rockstart Energy-programma is deze maand van start gegaan. IM Efficiency neemt deel aan het programma om haar groeiactiviteiten te ondersteunen en om een organisatie op te bouwen met de hulp van bewezen expertise. “Dankzij deelname aan het Rockstart accelerator programma kunnen we ons bedrijf veel soepeler opschalen. We hebben onlangs onze teamgrootte verdubbeld en beginnen met de commerciële uitbreiding van de SolarOnTop, wat nieuwe uitdagingen met zich meebrengt. De zeer ervaren mensen in het Rockstart programma helpen ons om ons door deze spannende, maar cruciale tijden te loodsen. Deel uitmaken van het programma is inspirerend voor iedereen bij IM Efficiency!”, zegt Martijn Ildiz, CEO van IM Efficiency. In het verleden was IM Efficiency een van de winnaars van het Nederlandse Mobility Lab programma en een van de topfinalisten van Cleantech Camp, dat plaatsvond op het Iberisch schiereiland.

Met de technologie van IM Efficiency worden trailers mobiele zonneparken, waarbij meer kosten en uitstoot worden gereduceerd dan bij zonnepanelen die op het lichtnet zijn aangesloten. Met een break-even periode van ongeveer 3 jaar is er een zeer positieve business case om de CO2-uitstoot van vrachtwagens te verminderen met zonne-energie aan boord. Met de commerciële opschaling van de SolarOnTop is IM Efficiency op weg om de Europese logistieke sector te verzonnen en de ambitieuze carbon-doelstellingen van de markt helpen te behalen.

Foto: © IM Efficiency