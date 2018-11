Ikea wederom meest inspirerende bedrijf van Nederland, duurzame bedrijven opkomend

Voor het tweede jaar op rij is Ikea benoemd tot de meest inspirerende organisatie van Nederland. Dit maakt adviesbureau Synergie vandaag bekend op basis van het jaarlijkse onderzoek De inspirerende 40. Hierin is aan 2.153 Nederlanders gevraagd om 75 genomineerde bedrijven te beoordelen op de pijlers visie, organisatie, product en relatie. De top vijf bestaat verder uit Tesla (opnieuw 2e), Apple (3e) en Rode Kruis (4e). De hoogste Nederlandse notering is voor Bol.com (5e). Tevens blijkt uit het onderzoek dat met name de merken die een actieve rol claimen in het verbeteren van de samenleving goed scoren. Duurzaamheid weegt dit jaar zwaarder dan ooit eerder gemeten. Daarnaast zijn er significant meer social enterprises en purpose gedreven organisaties vindbaar in de top 40.

Ondanks kritiek, toch inspirerend: Tesla

Opvallend is dat Tesla voor de gemiddelde Nederlander de op één-na meest inspirerende organisatie van Nederland is, ondanks dat het bedrijf afgelopen jaar regelmatig onder vuur lag. De kritiek krijgt geen grip op de inspiratiewaarde, omdat de autofabrikant een duidelijk maatschappelijke meerwaarde biedt: de intentie om een 0-emissie toekomst te creëren, de vastberadenheid om dat voor elkaar te krijgen en de meest geavanceerde auto’s op de markt te brengen. De autofabrikant sleept met deze tweede plek dit jaar de continuïteitsprijs in de wacht, omdat zij de afgelopen vijf jaar gemiddeld het beste scoren op inspiratiewaarde.

Opvallende verschijningen in de Top 40

Opvallende nieuwkomers zijn Fairtrade Original, dat zich vernieuwde van keurmerk naar foodmerk en De Vegetarische Slager. Ook Dove, The Body Shop en Netflix zijn nieuw in de top 40. De snelste stijgers zijn Dille & Kamille, WNF en Picnic. De organisaties die het meeste verloren aan inspiratiewaarde zijn BMW, Mercedes, KLM en Eneco. De reden hiervoor is dat deze merken, met uitzondering van Eneco, zich vooral richten op de directe beleving van hun producten, terwijl een goede klantbeleving veel meer omvat dan alleen de productbeleving.

Jelmer van der Meulen, consumenten- en organisatiepsycholoog en partner bij Synergie: “Het centrale thema dit jaar is Business for Good; de ambitie om vanuit organisaties de wereld positief te veranderen. Hoe belangrijk we dat in Nederland vinden, is dit jaar nog duidelijker zichtbaar geworden in de top 40. Inspirerende organisaties werken vanuit win-win: zij doen het goede en doen dat ook goed. Ikea is daar een schoolvoorbeeld van. Ze bewijzen dat duurzaamheid geen effect hoeft te hebben op de prijs of design.”

Over het onderzoek

Het onderzoek is voor de 8e keer uitgevoerd op initiatief van strategiebureau Synergie. Het onderzoek kent 2 fases, waarin zowel het concept ‘inspiratie’ (wat is het) als de waardering van de organisaties wordt onderzocht. Het rankingsonderzoek is uitgevoerd onder 2.153 Nederlandse consumenten en is te downloaden via www.inspirerende40.nl.