IKEA en TED de meest inspirerende organisaties van Nederland

Vandaag werd bekend gemaakt wat de 40 meest inspirerende organisaties van Nederland zijn. In de ogen van consumenten en in die van businessprofessionals. Winnaars zijn IKEA (consumenten) en TED (business professionals). Het onderzoek werd voor de 7e keer uitgevoerd en maakt zichtbaar welke organisaties de aandacht van Nederland hebben. Het laat ook zien wat de kenmerken zijn van deze organisaties.

Opvallend is dat het de grote organisaties zijn die steeds meer flexibel werken, voortdurend vernieuwen en technologie inzetten om de impact te vergroten, die het goed doen in de ranking. Bedrijven als bol.com, Philips, Nike en BWM winnen aanzienlijk in inspiratiewaarde. De awards van de Inspirerende 40 worden uitgereikt tijdens het business event ‘voortdurend in béta’ in de Werkspoorkathedraal in Utrecht.

Voortdurend in Béta

Het onderzoek laat zien welke organisaties op een natuurlijke manier de aandacht van de markt weten te winnen. In 2017 valt een aantal zaken op. Inspirerende organisaties hebben een duidelijke purpose en zijn opvallend klantgericht. Ze zijn groot, maar voortdurend in beweging. Ze gebruiken hun omvang als platform voor innovatie. En ze zetten technologie in om de marktimpact te vergroten. Waar eerder juist de kleine – start-up-achtige – organisaties de naam hadden snel en beweeglijk te zijn, lukt het nu juist de grote organisaties steeds beter om te denken en werken als een start-up met de impact van een grown-up. Ze vernieuwen in een open dialoog met de markt (klanten) en zien innovatie als een doorlopend proces.

Veel beweging in de ranking



In het consumentenonderzoek vindt een aantal opvallende verschuivingen plaats. De winnaar van 2016 – Tony’s Chocolonely – valt met 5% aan inspiratiewaarde terug naar de 8e plaats. Apple (3e) en bol.com (4e) winnen juist 10 plaatsen. Marktplaats komt op de 19e plaats nieuw binnen in de ranking en Ben & Jerry’s op de 21e. Naast Triodos Bank, Starbucks en AirBNB, verlaten HEMA, Center Parcs en Landal de Inspirerende 40.

Businessprofessionals kijken anders

Alhoewel er veel overeenkomsten zijn tussen de inspirerende organisaties voor consumenten en businessprofessionals, valt ook een aantal verschillen op. Zo valt Nespresso buiten de Inspirerende 40 voor consumenten, terwijl zij voor business professionals juist 17 plaatsen terrein wint (plaats 12 in de ranking). De top 3 onder businessprofessionals wordt gevormd door TED, Tesla en Tony’s Chocolonely. Opvallende nieuwkomers zijn Food2Smile (7), Rode Kruis (23), Unicef (24) en bijvoorbeeld NewHorizon (28). Terwijl DSM, Randstad, TomTom, Schiphol en managementbureau McKinsey buiten de ranking vallen in 2017. Businessprofessionals identificeren nieuwe en vernieuwende organisaties eerder dan consumenten, maar laten zich vervolgens meer inspireren door ‘bewijs’ en ‘business case’. Consumenten kijken meer naar de doe- en daadkracht van organisaties: zetten zij hun visie ook om in waardevolle oplossingen.

Achtergrond onderzoek

Het onderzoek wordt voor de 7e keer uitgevoerd op initiatief van strategiebureau Synergie. Het onderzoek kent 2 fases, waarin zowel het concept ‘inspiratie’ (wat is het) als de waardering van de organisaties wordt onderzocht. Het rankingsonderzoek wordt uitgevoerd onder 1.992 Nederlandse consumenten en 1.190 business professionals.