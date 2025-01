IBM en L’Oréal, ’s werelds grootste beautybedrijf, kondigen vandaag een samenwerking aan om IBM’s generative Artificial Intelligence (GenAI)-technologie en expertise in te zetten. Het doel is om nieuwe inzichten te verkrijgen uit gegevens over cosmetische formules en L’Oréal te helpen bij het gebruik van duurzame grondstoffen, waardoor energie- en materiaalverspilling wordt verminderd.

Deze unieke samenwerking richt zich op de ontwikkeling van een op maat gemaakt AI-model dat speciaal is ontworpen om de mogelijkheden van de L’Oréal Research & Innovation-teams aanzienlijk uit te breiden. Hierdoor kunnen zij betere prestaties leveren en een hogere klanttevredenheid realiseren in elke cosmetische categorie en regio ter wereld. Het formuleringsmodel wordt beschouwd als een doorbraak in de industrie en herdefinieert AI-innovatie op het snijvlak van beauty, chemie en technologie.

De samenwerking combineert L’Oréals ongeëvenaarde expertise in cosmetische wetenschap met IBM’s geavanceerde AI-technologieën, gericht op wetenschappelijke doorbraken. Samen creëren zij een toekomst waarin wetenschap en technologie hand in hand gaan om innovatieve én ecologisch verantwoorde oplossingen te ontwikkelen en te prioriteren. Met deze gezamenlijke inspanning werkt L’Oréal aan het behalen van de doelstellingen van het L’Oréal For The Future-programma. Het doel is dat tegen 2030 het grootste deel van de productformules gebaseerd is op bio-gebaseerde materialen, overvloedige grondstoffen en/of de principes van de circulaire economie.

De ontwikkeling van dit AI-model zal gebruikmaken van een groot aantal formules en componentgegevens om verschillende taken van L’Oréal te versnellen. Dit omvat het formuleren van nieuwe producten, het herformuleren van bestaande cosmetica en het optimaliseren van de productie voor opschaling. Deze tools zullen L’Oréals 4.000 onderzoekers wereldwijd de komende jaren beter ondersteunen. Daarnaast zal IBM Consulting L’Oréal ondersteunen in haar streven om het proces van formule-ontdekking te heroverwegen en opnieuw vorm te geven. Door het gedrag van hernieuwbare ingrediënten in cosmetische formules te begrijpen, kan L’Oréal duurzamere productlijnen ontwikkelen die meer inclusiviteit en personalisatie bieden voor consumenten over de hele wereld.

Foundationmodellen zijn een type AI-model dat is getraind op een brede set niet-gelabelde gegevens en in staat is verschillende taken uit te voeren en informatie van de ene situatie naar de andere toe te passen. Deze modellen hebben de afgelopen jaren aanzienlijke vooruitgangen geboekt op het gebied van technologie voor natuurlijke taalverwerking (NLP), en IBM is pionier in de toepassing van foundationmodellen buiten taal, op gebieden zoals chemie, tijdreeksen en geospatiale modaliteiten. IBM’s AI-technologie heeft het potentieel om L’Oréals creativiteit te versterken bij het vinden van nieuwe cosmetische formules die de schoonheidsindustrie kunnen transformeren. L’Oréal zal, samen met IBM’s expertise en technologie, helpen een toekomst te vormen waarin innovatie hand in hand gaat met duurzaamheid, met producten die net zo uniek zullen zijn als de mensen die ze dagelijks gebruiken.

“Als onderdeel van ons Digital Transformation Program zal deze samenwerking de snelheid en schaal van onze innovatie- en herformuleringsprocessen vergroten. Onze producten zullen daarbij altijd voldoen aan hogere standaarden op het gebied van inclusiviteit, duurzaamheid en personalisatie. Met jarenlange unieke expertise in beautywetenschap en datastructurering, markeert deze belangrijke alliantie met IBM een nieuw en opwindend tijdperk voor ons innovatie- en ontwikkelingsproces,” zegt Matthieu Cassier, Chief Transformation & Digital Officer – L’Oréal Research & Innovation.

“Deze samenwerking is een werkelijk impactvolle toepassing van generatieve AI, waarbij de kracht van technologie en expertise wordt ingezet ten behoeve van de planeet,” aldus Alessandro Curioni, IBM Fellow, Vice President Europe and Africa en Director IBM Research Zurich. “Bij IBM geloven we in de kracht van doelgerichte, op maat gemaakte AI om bedrijven te transformeren. Met de nieuwste AI-technologie van IBM zal L’Oréal waardevolle inzichten kunnen halen uit hun rijke formule- en productdata. Hierdoor kunnen zij een op maat gemaakt AI-model creëren om hun operationele doelen te bereiken en hoogwaardige, duurzame producten te blijven ontwikkelen.”