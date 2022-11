Logistiek dienstverlener H&S Logistic Services maakt bekend dat het voor BigMile, leverancier van software voor het calculeren en analyseren van transport-gerelateerde CO2-uitstoot, heeft gekozen. ‘Als 3-PL en 4-PL organisatie vormen wij de spin in het web. Doordat we over de keten heen kijken, kunnen we gericht advies geven voor mogelijke reductie van de carbon footprint’, zegt Bas Pilon die eindverantwoordelijk is voor H&S Logistic Services.

H&S Logistic Services is een jonge en snelgroeiende business unit binnen de H&S Group. Als 3-PL en 4-PL organisatie neemt H&S Logistic Services de regie over fysiek vloeibaar bulktransport over de weg, per trein of per (zee)schip. Ook biedt de logistiek dienstverlener diensten voor inkoop, planning, uitvoering, facturering en (data)analyse werkzaamheden om verbeteringen in de supply chain te realiseren.

‘Het doel van onze dienstverlening is om voor onze opdrachtgevers het logistieke proces te ontzorgen en te optimaliseren. Wij geven de klant bijvoorbeeld data over de kosten en levertijd, samen met andere managementinformatie. Daarnaast willen wij onze klanten duurzame en CO2-neutrale logistieke oplossingen aanbieden. We investeren daarom in nieuwe concepten en innovatieve diensten’, licht Bas Pilon toe. ‘In de samenwerking met BigMile komen deze dingen samen. We bieden naast inzicht in kosten en levertijd, nu dus ook inzichten over CO2-uitstoot.’

H&S Logistic Services gaat BigMile Carbon Analytics gebruiken voor betrouwbare CO2-calculaties. ‘Vanaf 2023 moeten veel van onze klanten rapporteren over hun milieu- en sociale impact en CO2-belasting gaan betalen. Dankzij BigMile zijn wij hierop voorbereid’, zegt Bas Pilon. ‘BigMile biedt daarnaast de mogelijkheid om diepere analyses te maken dankzij het interactieve dashboard. Zo kunnen we eenvoudig de meest vervuilende lanes zichtbaar maken. Met deze informatie willen we onze opdrachtgevers en vervoerders gaan benaderen om samen te zoeken naar mogelijke CO2-besparingen.’

GLEC-methode

Over de keuze voor BigMile zegt Pilon: ‘We werken voor diverse multinationals. Daarom vonden we het belangrijk om met een partij in zee te gaan die geaccrediteerd is conform de GLEC-methode. Dit is een wereldwijd erkende methodologie voor het meten van broeikasgasemissies van verschillende vervoerswijzen.’

Sven Poot, business development manager bij BigMile: ‘BigMile Carbon Analytics is vooral bedoeld voor betrouwbare inzichten in de transport-gerelateerde uitstoot op strategisch en tactisch niveau. Het is een SaaS-platform dat data uit de dagelijkse praktijk van verladers en logistiek dienstverleners verzamelt en combineert. Dankzij de grafische userinterface kunnen bedrijven hun footprint monitoren, weten waar ze kunnen verbeteren, zien wat werkt en weten hoe ze direct impact realiseren. Deze concrete en tastbare inzichten vormen veelal de basis voor verbeteringen waarmee de carbon footprint in de keten kan worden gereduceerd.’