Driessen Groep, een toonaangevende HR-dienstverlener in de publieke sector, heeft vandaag bekendgemaakt dat het officieel B Corp gecertificeerd is. Met haar familie van HR-bedrijven en maatschappelijke initiatieven, voegt Driessen Groep zich hiermee bij een wereldwijd netwerk van bedrijven die niet alleen winst, maar ook maatschappelijke waarde creëren.

Duurzaam ondernemen zit in het DNA

Duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid vormen al jarenlang de kern van Driessen Groep. Het bedrijf zet zich dagelijks in voor het verbeteren van de arbeidsmarkt en het werkgeluk van medewerkers. Dit gebeurt met bijzondere aandacht voor diversiteit, het creëren van eerlijke kansen en het versterken van maatschappelijke organisaties. De B Corp certificering is een belangrijke erkenning van deze inzet.

Jeroen Driessen, CEO van Driessen Groep: “Duurzaam ondernemen zit in ons DNA en is de drijvende kracht achter alles wat we doen. Als familie van bedrijven in het domein van mens en werk werken we elke dag aan het versterken van maatschappelijke organisaties en het bevorderen van goed en inclusief werkgeverschap. De B Corp certificering bevestigt dat we écht impact maken – voor mens, maatschappij en milieu. Het is niet alleen een erkenning, maar ook een extra motivatie om onszelf te blijven uitdagen en de positieve impact die we maken verder te vergroten.”

Driessen Groep als onderdeel van de B Corp community

Met de B Corp certificering wordt Driessen Groep onderdeel van een groeiende wereldwijde community van bedrijven die streven naar positieve impact op mensen, milieu en samenleving. In de Benelux zijn er inmiddels meer dan 480 B Corps, waaronder bekende bedrijven zoals Bugaboo, Rituals, Seepje, Tony Chocolonely, Johnny Cashew en Triodos Bank.

Tessa van Soest, directeur van B Lab Benelux: “Het is geweldig om Driessen Groep te verwelkomen in de B Corp community. Hun inzet voor verantwoord ondernemen binnen de publieke sector is een inspiratie voor anderen in de HR-branche.”

Impact van de certificering

Driessen Groep behaalde 97,6 punten uit de maximaal te behalen 200 punten in het strenge B Corp-beoordelingsproces, zoals te lezen in het B Corp profiel . Minimaal 80 punten zijn er nodig voor een bedrijf om B Corp te worden. Hierbij worden vijf impactgebieden geëvalueerd: bestuur, medewerkers, milieu, klanten en gemeenschap. Om het certificeringsproces te voltooien moeten bedrijven de impact van hun beslissingen op al hun belanghebbenden vastleggen in hun statutaire documenten.

Deze certificering bevestigt dat Driessen Groep voldoet aan strenge normen op het gebied van sociale en milieuprestaties en zich inzet voor een positieve impact op zowel mensen als de planeet.

Elke drie jaar wordt de certificering vernieuwd, zodat Driessen Groep als B Corp continu wordt uitgedaagd om de sociale en ecologische impact verder te verbeteren. In de komende jaren wil het bedrijf samen met haar medewerkers, klanten en partners, duurzaam werkgeluk creëren voor nog meer mensen en maatschappelijke organisaties. Het doel is om bij de hercertificering in 2027 meer dan 100 punten te behalen.