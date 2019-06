HP maakt gedurfde initiatieven bekend om een circulaire en koolstofarme economie te stimuleren

HP Inc. publiceert vandaag het Sustainable Impact Report van 2018, met als doel het aantal gerecyclede kunststoffen in haar PC- en printportefeuille tegen 2025 te verhogen tot 30%. Hiermee blijft HP pionier op dit gebied. In het rapport wordt HP’s vooruitgang besproken, net als de zakelijke voordelen die investeren in de planeet, mensen en samenleving met zich meebrengen. Sustainable Impact programma’s hebben in 2018 meer dan 972 miljoen dollar gegenereerd voor HP, met een jaarlijkse stijging van 35%.

“Bedrijven spelen een cruciale rol bij het oplossen van maatschappelijke zorgen en we blijven met HP innoveren om aan de behoeften van onze veranderende wereld te voldoen”, aldus Dion Weisler, President & Chief Executive Officer, HP Inc. “We doen dit niet alleen omdat we het leuk vinden, maar ook omdat het noodzaak is. Merken die vooroplopen en voor meer staan dan de producten die ze verkopen, zullen de meeste waarde creëren voor klanten, aandeelhouders en de maatschappij als geheel. Samen met onze partners bouwen we voort op onze vooruitgang en vinden we innovatieve manieren om de uitdagingen van vandaag om te zetten in de kansen van morgen.”

Wereldwijd kunststofafval aanpakken

HP’s nieuwe doelstelling voor gerecyclede kunststoffen bouwt voort op de positie als marktleider op dit gebied. In 2018 gebruikte HP 21.250 ton gerecycled plastic voor HP-producten, waaronder meer dan 8.000 ton in haar PC-producten (een stijging van 3,5% ten opzichte van 2017) werd gebruikt, meer dan 4.700 ton in de printerproducten (een stijging van 280% ten opzichte van 2017) en meer dan 8.000 ton in originele HP inkt en tonercartridges.

“Vooruitgang vereist het opnieuw bekijken van elk aspect van ons bedrijf om nieuwe manieren te vinden om het leven voor iedereen en overal beter te maken,” aldus Rob Idink, Managing Director HP Nederland. “We maken duurzame, hoogwaardige producten van gerecycled plastic als onderdeel van onze initiatieven om ons bedrijf te maken tot een efficiëntere, circulaire en koolstofarme economie. Zelfs kleine verbeteringen, wereldwijd geschaald, kunnen een enorme impact hebben.”

Als onderdeel van HP’s belofte blijft het bedrijf investeren in het initiatief om te verkomen dat plastic na consumptie in onze waterwegen en oceanen terecht komt. HP heeft al meer dan 300.000 kilogram aan plastic materialen (gelijk aan 25 miljoen flessen) die afkomstig zijn uit de zee ingekocht en verwerkt in HP-cartridges en hardware. Dit jaar lanceerde HP de EliteDisplay E273d – ’s werelds eerste display gemaakt van kunststof afkomstig uit de zee.2 Samen met haar partners, waaronder NextWave Plastics, zet HP zich in om het gebruik van kunststof uit de zee te schalen door het eerste wereldwijde netwerk van toeleveringsketens voor kunststoffen uit de zee te ontwikkelen.

In samenwerking met Dr. Jenna Jambeck en Dr. Chris Cuomo van de Universiteit van Georgia sponsort HP baanbrekend onderzoek, uitgevoerd door een team van vrouwen, op het gebied van recycling en afvalbeheer, met name plastic uit de oceaan. Door te focussen op de ervaringen van vrouwen die al lange tijd werken aan plastic recycling, dient dit onderzoek als basis voor toekomstige projecten met betrekking tot afvalinzameling, aan de oceaan gebonden plastic toeleveringsketens en gendergelijkheid wereldwijd. Dit onderzoek wordt nu uitgevoerd en wordt naar verwachting begin 2020 afgerond.

Klanten in staat stellen om meer te doen, met minder impact

Onlangs kondigde HP een duurzame samenwerking aan met ELLE Magazine, waarbij gebruik wordt gemaakt van HP’s print-on-demand mogelijkheden. Dit maakt het magazine het eerste duurzame modetijdschrift in de sector: de omslag van het magazine bestaat uit 100% gerecycled materiaal en de pagina’s uit 30% gerecycled materiaal.

HP kondigde ook een innovatieve samenwerking aan met SmileDirectClub, pionier op het gebied van teledistributie en orthodontie op afstand. SmileDirectClub is de drijfveer achter de digitale differentiatie en snelle uitbreiding van productie met HP’s Jet Fusion 3D-printoplossingen. Hiermee is het de grootste producent van Multi Jet Fusion 3D-gedrukte onderdelen in de Verenigde Staten. Als onderdeel van een samenwerking kondigden HP en SmileDirectClub ook een nieuw recyclingprogramma aan, waarbij overtollig 3D-materiaal en reeds verwerkte plastic mondvormen door HP worden gerecycled en verwerkt tot pellets voor traditionele spuitgieten, wat leidt tot een duurzamere productie.

De norm voor diversiteit en inclusiviteit heruitvinden

HP’s aandacht voor diversiteit begint bij de top, met de meest diverse Raad van Bestuur van elk Amerikaans bedrijf in de techindustrie. HP werkt aan de groei van divers talent. In 2018 was 59% van de nieuwe medewerkers afkomstig uit ondervertegenwoordigde groepen en HP zal dit percentage uitbreiden naar haar keuze voor samenwerkingen met leveranciers. In 2018 besteedde HP 423 miljoen dollar aan kleine bedrijven en 219 miljoen dollar aan bedrijven uit die eigendom zijn van minderheden en vrouwen4 5 .

Het creëren van levendige gemeenschappen overal ter wereld

Onderwijs is een fundamenteel mensenrecht en HP gelooft dat technologie de kloof tussen ondervertegenwoordigde en invloedrijke gemeenschappen kan helpen overbruggen. In 2017 heeft HP meer dan 21 miljoen studenten en volwassen leerlingen bereikt, waardoor het weer dichterbij het doel is om tegen 2025 betere leerresultaten voor 100 miljoen mensen mogelijk te maken. Door middel van HP’s vrijwillige inspanningen, bedrijfsdonaties en HP Foundation programma’s, wil HP positieve veranderingen teweegbrengen in de gemeenschappen waarin we wonen, werken en zakendoen. Vergeleken met 2017 zijn de vrijwilligersuren van HP-werknemers met 62% gestegen – 6.400 werknemers hebben ongeveer 140.000 uur bijgedragen aan lokale vrijwilligeractiviteiten in 48 landen, met een waarde van 4,3 miljoen dollar. Daarnaast heeft HP 23,21 miljoen dollar bijgedragen aan lokale samenlevingen vanuit de HP Foundation en bijdragen van werknemers. Tussen 2016 en 2025 wil HP 100 miljoen dollar bijdragen aan de HP Foundation en de gemeenschappen waarin de werknemers leven.