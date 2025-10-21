HP Benelux geeft channel partners voortaan de mogelijkheid gedetailleerde CO₂-gegevens per product direct te integreren in productpagina’s. Dit sluit naadloos aan bij HP’s duurzaamheidstrategie en positioneert HP nog sterker als motor voor groei in het kanaal.

Via content syndicators zoals Icecat en 1WorldSync (1WS) kunnen partners nu automatisch land-specifieke CO₂-gegevens integreren in hun productpagina’s. Dit omvat emissies uit productie, transport, energieverbruik, verbruiksmaterialen en end-of-life verwerking.

Dit detailniveau stelt partners in staat om duurzaamheid nog verder te integreren in hun commerciële trajecten.

“Duurzaamheid, inclusief CO₂-data, maakt steeds vaker het positieve verschil bij de inkoop van technologie. Door deze gegevens op productniveau beschikbaar te stellen en te integreren in contentplatforms, helpen we onze partners om in hun verkoopproces richting klanten nog transparanter, efficiënter en overtuigender te kunnen opereren” , zegt Hjalmar van Veen, Director Commercial Channel HP Benelux.

Partners die al gebruikmaken van Icecat of 1WS en regelmatig de volledige data ophalen en weergeven hoeven geen extra stappen te ondernemen: de nieuwe data stroomt automatisch door. Voor andere partners is de informatie ook beschikbaar. Op het HP Web Content Solutions for Partners portaal wordt uitgelegd hoe toegang kan worden verkregen tot diverse manieren van geautomatiseerde en verbeterde digitale HP content, inclusief toegang tot Icecat en 1WS.

HP Amplify Impact en ESG rapportages

Deze stap bouwt voort op het succes van het HP Amplify Impact partnerprogramma, dat inmiddels meer dan 4.500 partners wereldwijd ondersteunt bij het realiseren van hun duurzaamheidsdoelen. Uit recente data blijkt dat 71% van de deelnemende partners hun winrate op sustainability deals heeft verbeterd, en 50% nieuwe klanten heeft aangetrokken dankzij hun inzet op dit vlak.

“Internationaal groeit de vraag naar transparantie in CO₂-rapportage per product—van ESG-rapportages tot publieke aanbestedingen. Door de footprint-data beschikbaar te maken via de bekende content platformen maakt HP een belangrijke stap voorwaarts in het transparant maken van deze gegevens voor klanten en partners. Zo maken we duurzaamheid niet alleen zichtbaar, maar direct toepasbaar in het commerciële proces,” aldus Hjalmar van Veen.

HP roept partners op om hun productpagina’s te verrijken met deze data en zo bij te dragen aan een transparante, duurzame klantreis.