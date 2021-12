Hoppenbrouwers geeft impuls aan duurzame mobiliteit door overstap op elektrische bedrijfsbussen

Steeds meer steden volgen de afspraak in het klimaatakkoord om vanaf 2025 een zero emissiezone in te voeren voor stadslogistiek. Het terugdringen van luchtvervuiling is goed voor het klimaat, maar ook voor de gezondheid van de mensen die in een gemeente wonen en werken. Om hier adequaat op in te spelen maakt installatiebedrijf Hoppenbrouwers een versnelde stap in het schoner maken van haar wagenpark door alleen nog maar elektrische bedrijfsbussen aan te schaffen. Op deze manier kunnen ze ook na 2025 de binnensteden blijven bereiken.

Hoppenbrouwers groeit snel met inmiddels 17 vestigingen verspreid over het hele land. Duurzame mobiliteit is daardoor een belangrijk thema binnen de organisatie. De grote uitdaging om over te gaan op elektrisch rijden is de laadinfrastructuur, omdat die nog volop in ontwikkeling is. Komend jaar wordt de laadinfrastructuur op onze vestigingen sterk verbeterd door onder meer het plaatsen van snelladers. Desalniettemin willen we zo snel mogelijk toe naar een CO2 neutraal wagenpark en vinden we het belangrijk om onze collega’s in de branche te inspireren dat ook te doen. We maken een versnelling met de bedrijfsbussen. De voertuigen zijn duurder in aanschaf en daarmee een grotere investering. Een deel wordt gecompenseerd door lagere onderhoudskosten maar we kiezen bewust voor een duurzamer wagenpark, zo geeft Michiel Westdorp, wagenparkbeheerder van Hoppenbrouwers aan.

Ambitie tot meest duurzame installateur



Duurzaamheid is geen doel op zich; het loopt als een rode draad door het dagelijkse werk. Algemeen directeur Henny de Haas zegt hierover: ‘Door de sterke verduurzaming van wonen en werken neemt de vraag naar onze diensten alleen maar toe. Dagelijks adviseren wij onze klanten over duurzaamheidsvraagstukken en regelgeving. Deze zijn steeds complexer, waardoor klanten behoefte hebben aan technische vakmensen die hen van a tot z kunnen adviseren op dit vlak. Wij hebben de ambitie om de meest duurzame installateur van Nederland te worden. Onderdeel daarvan is onze stap richting een CO2 neutraal wagenpark’.

Concrete stappen in duurzaamheid



Naast duurzame dienstverlening vindt Hoppenbrouwers het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de wereld om haar heen. Enerzijds vertaalt zich dat in financiële ondersteuning van (lokaal) maatschappelijk verantwoorde projecten, anderzijds in de manier waarop er om wordt gegaan met de bedrijfsvoering rondom duurzaamheid, zoals het verduurzamen van het wagenpark. ‘Na ondertekening van het Manifest Energietransitie van Techniek Nederland in 2017 hebben we ons eigen milieumanagementsysteem ingericht zodat we scherp kunnen zijn op ontwikkelingen op dit vlak. Zo hebben we stappen gemaakt met de aanleg van zonnepanelen op onze gebouwen, verlichtingssensoren, waterinfiltratiesystemen en zijn we scherp op afvalscheiding en de gezamenlijke inkoop van ECO-stroom’, aldus Wouter Hendrickx, programmamanager Duurzaam Ondernemen bij Hoppenbrouwers.