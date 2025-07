Ook Europa wordt geteistert door bosbranden, overstroming en andere levensbedreigende natuurrampen. Deze week nog stelde de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving dat klimaatverandering een bedreiging vormt voor de gezondheid van Nederlanders. Stroot: “Dus ook hier lopen we gevaar, maar de politiek blijkt niet in staat of zelfs onbereid om ons te beschermen. Om de politieke fouten van de laatste anderhalfjaar te herstellen, hebben we het internationaal recht hard nodig. Want als de politiek geen gehoor geeft, dan blijft de juridische weg voor landen zoals Vanuatu de enige levensreddende optie die overblijft. Maar ook burgers treffen hun eigen overheden steeds vaker in rechtzalen, omdat de veiligheid van mensen op het spel staat. Daarom is het extra belangrijk dat iedereen in de wereld, met het advies van vandaag op zak, juridisch sterker staat om klimaatactie af te dwingen.”

