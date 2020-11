Hoogheemraadschap van Delfland ontvangt 1.000ste certificaat op de CO2-Prestatieladder

Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft vandaag een CO 2 -bewust certificaat ontvangen voor het behalen van niveau 3 op de CO 2 -Prestatieladder. Daarmee ontvangt het waterschap het 1.000ste certificaat van de Ladder.

Duurzaam Delfland

De CO 2 -Prestatieladder helpt organisaties om hun CO 2 -uitstoot in kaart te brengen en te verminderen. Delfland heeft zich tot doel gesteld om in 2025 energieneutraal en in 2050 klimaatneutraal te zijn. Directeur Pieter Janssen van Delfland: ‘’In ons beleid voor duurzaam inkopen wordt door ons al gunningsvoordeel verleend aan opdrachtnemers die zijn gecertificeerd conform de CO 2 -Prestatieladder. Het was voor ons dus een logische stap om deze methodiek ook binnen de eigen organisatie toe te passen. Dat leidt tot een betere dialoog met marktpartijen over de mogelijkheden voor reductie van de CO 2 -uitstoot.”

De CO 2 -voetafdruk van Delfland is 14.000 ton waarbij de belangrijkste emissies zijn: 7.090 ton biogasverbruik op de afvalwaterzuiveringen, 3.894 elektriciteitsverbruik en 1.633 ton aardgasverbruik. Het hoogheemraadschap gaat o.a. aan de slag met de volgende CO 2 -reducerende maatregelen: verder verduurzamen van de inkoop van elektriciteit, biogas omzetten naar groen gas en leveren aan het gasnet als duurzame brandstofbron voor de transportsector, het elektrisch maken van het wagenpark en investeringen in zon- en windenergie. Daarnaast helpen we initiatiefnemers om aquathermie (restwarmte uit de afvalwaterzuivering en oppervlaktewater) in te zetten als maatregel voor de energietransitie, om woningen duurzaam te verwarmen.

Toine Poppelaars, bestuurslid van de Unie van Waterschappen: “De waterschappen zien de CO 2 -Prestatieladder als een krachtig instrument voor verduurzaming van de sector. Het is mooi nieuws dat het Hoogheemraadschap van Delfland, naast hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, nu ook deze certificering heeft behaald. Momenteel zijn vijf andere waterschappen via een certificeringstraject ook op weg naar certificering. Meer waterschappen zullen in 2021 volgen.”

Over de CO 2 -Prestatieladder

De CO 2 -Prestatieladder is in de afgelopen jaren een toonaangevend duurzaamheidsinstrument in de Nederlandse markt geworden. Organisaties stimuleren om zelf iets te doen aan CO 2 -reductie, dat is de gedachte achter de CO 2 -Prestatieladder. Organisaties als de KNVB, Capgemini, Heijmans, Pure Energie en een groot aantal overheden zijn inmiddels gecertificeerd voor de CO 2 -Prestatieladder.