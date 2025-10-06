Het baanbrekende MultiPLHY project, dat de productie van hernieuwbare waterstof demonstreert, heeft een mijlpaal bereikt: de partners in het consortium hebben de grootste multi-megawatt hoge-temperatuur electrolyzer (HTE) ter wereld succesvol opgestart in een industriële omgeving.

Het pilotproject op Neste’s raffinaderij voor hernieuwbare producten in Rotterdam, demonstreert de haalbaarheid van hernieuwbare waterstof als vervanger van fossiele waterstof. Het gebruiken van hernieuwbare waterstof om waterstof geproduceerd met behulp van fossiele grondstoffen te vervangen, is een belangrijke stap om broeikasgasemissies in raffinage te verlagen. De volgende stap in dit demonstratieproject is een testprogramma om de prestaties van de technologie te valideren.

MultiPLHY is een demonstratieproject van consortiumpartners Neste, Sunfire, CEA en ENGIE. De hoge-temperatuur electrolyzer is geleverd door de Duitse electrolyzer fabrikant Sunfire terwijl de waterstof processing unit (HPU) is geleverd door SMS Group. Neste is verantwoordelijk voor de integratie van de installatie in hun raffinaderij en samen met Sunfire voor het opereren van de installatie. De research and technology organisatie CEA coördineert het project en ENGIE neemt het techno-economische onderzoek voor hun rekening.

“Het MultiPLHY-project geeft Neste waardevolle inzichten en ervaring met het integreren van de productie van hernieuwbare waterstof op industriële schaal in onze raffinaderij. We blijven werken aan het verkennen van de verschillende manieren waarop we fossiel-gebaseerde waterstof kunnen vervangen in onze raffinageprocessen, en aan het reduceren van de broeikasgasemissies van onze eigen activiteiten. Dit demonstratieproject onderstreept ook het belang van samenwerking door de gehele waardeketen,” zegt Jukka Kanerva, Senior Vice President, Renewable Refining bij Neste.

De electrolyzer die in Neste’s raffinageprocessen is geïntegreerd, is gebaseerd op SOEC (Solid Oxide Electrolysis Cell) technologie van Sunfire. De hoge-temperatuur electrolyzer (2,6 MW) bestaat uit twaalf electrolyse-modules en opereert op een hoge temperatuur van 850°C. Er kan meer dan 60 kg hernieuwbare waterstof per uur worden geproduceerd. Door het gebruik van warmte, heeft de electrolyzer aanzienlijk minder elektriciteit nodig om waterstof te produceren in vergelijking met andere oplossingen in de markt.

“Dankzij hun ongeëvenaarde efficiëntie, gaan onze hoge-temperatuur SOEC electrolyzers de voorkeursoplossing zijn voor veel toepassingen waarbij restwarmte beschikbaar is. Het MultiPLHY-project demonstreert dat innovatieve technologie op grote schaal kan worden geïntegreerd in industriële omgevingen. Wij zijn trots op deze mijlpaal,” onderstreept Nils Aldag, CEO van Sunfire.

“Hoge-temperatuur electrolyse heeft het potentieel om hernieuwbare waterstof beter betaalbaar te maken en tegelijkertijd de wereldwijde energie-efficiëntie van verschillende industriële processen te vergroten. De bouw en ingebruikname van de installatie door Sunfire en Neste is een enorme prestatie en een grote stap om groene waterstof concurrerend te maken,” zegt Pierre Olivier, Head of Hydrogen Lab van ENGIE.

“We zijn verheugd met de succesvolle ingebruikname van de hoge-temperatuur electrolyser op Neste’s raffinaderij in Rotterdam. Deze installatie is de grootste in z’n soort in een industriële omgeving en vertegenwoordigt een belangrijke mijlpaal voor zowel de technologie als de schone-waterstof sector. Mijn felicitaties voor alle projectpartners met het realiseren van dit project en het vooruitbrengen van de Europese electrolyse-industrie in het geheel,” zegt Mirela Atanasiu, Head of Unit Operations and Communication, Clean Hydrogen Partnership.

Foto: De MultiPLHY pilot installatie op Neste’s raffinaderij in Rotterdam