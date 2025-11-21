De Nederlandse plastic recyclingsector staat onder druk. Hoewel de ambities voor een volledig circulaire economie in 2050 hoog zijn, houden veel plastic recyclingbedrijven het hoofd niet boven water. In opdracht van Invest-NL onderzocht ORCA aan de hand van de casus van Umincorp of en hoe carbon credits een nieuw verdienmodel kunnen bieden voor plastic recyclers.

De Nederlandse plastic recyclingsector kampt met hoge kosten en lage opbrengsten. Gerecycled plastic moet concurreren met goedkoop nieuw plastic, waardoor veel innovatieve bedrijven moeite hebben om te overleven. Tegelijkertijd is recycling cruciaal voor het behalen van klimaatdoelen: het voorkomt CO₂-uitstoot en bespaart grondstoffen.

Carbon credits als oplossing

Carbon credits – verhandelbare certificaten voor vermeden CO₂-uitstoot – kunnen een aanvullend verdienmodel bieden. Door de reductie van CO₂-uitstoot te certificeren, kunnen bedrijven carbon credits verkopen op de vrijwillige koolstofmarkt. Dit kan extra inkomsten genereren en daarmee investeren aantrekkelijker maken.

De casus van Umincorp toont dat deze credits in potentie het verschil kunnen maken, mits certificering en markttoegang op tijd geregeld zijn. Zonder garanties op afzet blijft het echter onzeker, omdat de markt voor carbon credits nog klein is. Het rapport adviseert dan ook om certificering vroegtijdig te beginnen en de overheid een tijdelijke rol als koper of voorfinancier te laten spelen. Zo ontstaat een volwassen markt en wordt plastic recycling rendabel.

Meerdere routes naar een rendabele sector

Invest-NL ziet carbon credits als kans om kapitaal in beweging te brengen voor circulaire innovaties. Dit onderzoek bouwt voort op eerdere verkenningen naar verwaarding van klimaatprestaties en structurele kostenverlaging in de plastic recyclingsector. Samen laten deze studies zien dat er meerdere routes zijn om de businesscase van recyclers te verbeteren: kostenreductie én nieuwe verdienmodellen.

“We roepen recyclers, beleidsmakers en investeerders op om samen te werken aan methodiekontwikkeling en marktgroei. Zo verstevigen we het verdienvermogen van plastic recyclers én versnellen we de transitie naar een klimaatneutrale economie.”