HMSHost werkt samen met Kipster aan dierenwelzijn en klimaat neutrale eieren

Duizenden eieren worden iedere dag bij HMSHost gebruikt voor de lekkerste uitsmijters, salades, broodjes, gepocheerde eieren en English breakfast. Maar zouden die eieren niet nog lekkerder smaken, als we weten dat ze van een blije kip afkomstig zijn? Deze vraag stelde HMSHost International zichzelf en ging op zoek naar de kip én het ei. Samen met de andere partners van inkooporganisatie Victoria Trading, investeert HMSHost vanaf november 2018 in Nederland in Kipster. Een kippenboerderij die zich inzet voor een volledig gesloten kringloop, en streeft naar dierenwelzijn van het hoogste niveau en naar klimaat neutrale eieren.

Een groot vraagstuk waar de mens voor staat, is hoe we de groeiende wereldbevolking op een eerlijke manier kunnen voeden. Zonder roofbouw te plegen op de natuur, zonder mensen uit te sluiten en zonder dieren nodeloos te kwellen. Nu wordt voor onze lage voedselprijs, elders een hoge prijs betaald. Bijvoorbeeld door het milieu, de dieren, de boeren en onze kinderen. Ruud Zanders, oprichter van Kipster, licht toe dat dat de belangrijkste reden was voor de start van de Kipster boerderij: “Met Kipster beogen we ons voedselsysteem circulair in te richten. Wij voeren onze kippen alleen met reststromen zoals misbaksels of gebroken beschuit. Zo dragen onze dieren bij aan een beter milieu en gaan we verspilling tegen. Ook brengen we de haantjes groot en maken er vleeswaren van in plaats ze direct te doden. Deze boerderij is tot stand gekomen in samenwerking met onze partners, en HMSHost is er daar één van. Doordat zij gedurende vijf jaar onze eieren, hanen en kippenvlees afnemen, geeft ons dat voldoende garantie voor de toekomst en konden we echt aan de slag gaan met de bouw van de boerderij.”

“Door samen te werken met andere partijen, kunnen we als collectief de markt veranderen,” vertelt Bastiaan van Asten, Vice President Food & Beverage van HMSHost International. “Duurzaamheid is niet alleen een trend die nu volop in het nieuws is, het is een noodzakelijke stap in een reeks acties om een sterke en gezonde toekomst voor nieuwe generaties veilig te stellen. De duurzaamheidsstrategie van HMSHost is een vertaling van de strategie van Autogrill, onze moedermaatschappij. Daarbij focussen we op de doelstellingen van United Nations.”

De duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties vormen de blauwdruk voor een betere en duurzamere toekomst voor iedereen. Ze pakken de wereldwijde uitdagingen aan waarmee we worden geconfronteerd, waaronder die met betrekking tot armoede, ongelijkheid, klimaat, aantasting van het milieu, welvaart en vrede en gerechtigheid. In dit voorbeeld van Kipster combineren we drie doelen: minder energiegebruik, circulariteit in de voeding en dierenwelzijn.

We moeten allemaal de strijd tegen voedselverspilling aangaan. Als groep hebben we een wereldwijde strategie genaamd ‘Start Somewhere’. Veel kleine acties ondernemen om een betere toekomst op te bouwen. Als belangrijke horeca-exploitant op Schiphol, zijn we er trots op dat gasten profiteren van de beste eieren die we mogelijk kunnen bieden.

Net zoals het belangrijk is voor ons als bedrijf, wordt duurzaamheid steeds relevanter voor onze zakelijke partners. We werken samen met onze landlords om bij te dragen aan hun duurzaamheidsdoelen en zo samen te bouwen aan een meer milieuvriendelijke toekomst.

Met de verwachte toename aan eten wereldwijd, vooral aan dierlijke proteïnen, zien we de noodzaak om te kijken naar alternatieve / plantaardige menu-items. Onze gasten raken steeds meer geïnteresseerd in de achtergrond van onze producten. Het gaat niet alleen om de kwaliteit van de producten, maar ook om de impact die ze hebben. Gebruiken we lokale producten? Worden de kippen grootgebracht op een diervriendelijke boerderij? Door te investeren in Kipster, voldoen we aan de hoogste welzijnsnorm, wat heeft geleid tot ‘planet proof’ eieren.

Uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid voor voedselverspilling en dierenwelzijn bij ons allemaal. Kleine stappen zetten, maar actie ondernemen. Dat is de aanpak van HMSHost International. Nu we weten dat de duizenden eieren die we iedere dag gebruiken, afkomstig zijn van de Kipster boerderij, waar 42.000 kippen alle vrijheid hebben, dan smaken de eieren alleen maar beter.