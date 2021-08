H&M verstuurt online bestellingen voortaan in papieren verpakking

H&M Nederland verstuurt online bestellingen voortaan in FSC-gecertificeerde* papieren verpakkingen. Met het vervangen van de plastic zak voor recyclebaar papier zet H&M een belangrijke stap in het verminderen van plastic afval. Dit is in lijn met de doelstelling van de H&M-groep, dat op weg is naar een duurzaam, circulair bedrijfsmodel en als doel gesteld heeft om alle verpakkingen tegen 2025 herbruikbaar, recyclebaar of composteerbaar te maken.

Essentiele verandering

“Fashionitems zijn kostbaar. Om ervoor te zorgen dat aankopen in goede staat bij onze klanten aankomen hebben we gezocht naar een duurzamere papiersoort die ook stevig genoeg is. We hopen dat klanten deze nieuwe verpakking zullen waarderen en het item dat ze hierin ontvangen zullen koesteren”, zegt Annet Feenstra, sustainability manager H&M Nederland.

Het papier heeft geen coating en is daarom gemakkelijk te recyclen, en met deze nieuwe verpakking wordt er bij het transport ook nog eens zo min mogelijk ruimte ingenomen. De meeste producten zijn nog wel verpakt in een plastic binnenzak, omdat deze om veiligheids- en hygiëneredenen tijdens het transport vanuit de leverancier nog vaak gebruikt moeten worden. H&M werkt eraan om ook hier zo snel mogelijk een duurzamer alternatief voor te vinden. De papieren verpakkingen kunnen uiteraard ook gebruikt worden voor het retourneren van producten.

Duurzame leveringsopties

Om de levering van online bestellingen te verduurzamen introduceerde H&M Nederland in 2019 al de levering per fietskoerier. In februari 2021 kwam daar ook de leveringsoptie via Budbee bij, dat als doel heeft om begin 2022 100% van de bezorging fossielvrij uit te voeren. Later dit jaar verwacht H&M in Nederland nog meer stappen op het gebied van duurzame levering te zetten. In 2018 verving H&M de plastic tassen in haar fysieke winkels al voor een variant van papier.

*FSC staat voor Forest Stewardship Council®, het internationale keurmerk voor duurzaam en sociaal bosbeheer, gesteund door overheden, bedrijven en milieuorganisaties.