High-end horloge merk Breitling maakt de overstap van een traditionele naar duurzame verpakking

Breitling introduceert een opvouwbare en herbruikbare horloge box, geheel vervaardigd van upcycled plastic flessen. met de nieuwe box heeft breitling de verpakkingen in de horloge industrie substantieel heruitgevonden. breitling onderstreept hiermee zijn toewijding aan milieu-impact. de grote, zware breitling boxen die lange tijd de steunpilaar waren van deze industrie, worden vervangen door een klein, slim, modulair alternatief. de duurzame verpakking heeft al het efficient solution label gewonnen, toegekend door de solar impulse stichting, voor duurzame oplossingen voor milieu en economie.

De nieuwe Breitling verpakking is vervaardigd van materialen die kunnen worden recyclet en hergebruikt in toekomstige projecten. De nieuwe box is vervaardigd van 100% upcycled PET flessen (die behoren tot de meest recyclede types plastic), van de stof tot de druk knoppen die de doos openen. . Volgens het cradle-to-cradle – ofwel regeneratief – principe kan de box, als het niet langer nodig is, weer worden terug gebracht in de rPET cyclus. De nieuwe Breitling boxen zullen begin 2021 worden geleverd.

Georges Kern, CEO van Breitling, is enthousiast over wat deze eerste 100% recyclebare horloge boxen, zowel opvouw- als herbruikbaar, voor Breitling betekenen. “Breitling stelt alles in het werk om zich, binnen zijn sfeer van invloed, in te zetten voor een beter milieu. Vanuit die grondgedachte zijn we gaan werken aan een duurzaam verpakkingsconcept om de impact op het milieu zoveel mogelijk te optimaliseren. De resultaten hebben onze verwachtingen overstegen. Het concept is zodanig doorontwikkeld dat verschillende aspecten van onze verpakkingsstrategie definitief zijn veranderd; van materiaal tot transport en zelfs in hoe klanten de box zullen gebruiken.”

Verkleining van de ecologische voetafdruk en minder materiaal

Voordat de nieuwe Breitling box werd geïntroduceerd was al onderzocht hoe de ecologische voetafdruk van de verpakking kon worden verkleind. Breitling creëerde een alternatieve verpakking die ongeveer de helft was van de standaardmaat – en dat was nog maar het begin. De volgende majeure stap was de introductie van de nieuwe Breitling box, die, op zijn beurt, weer de helft kleiner was dan de alternatieve box. Tegelijkertijd reduceerde Breitling het aantal onderdelen dat in de verpakking gebruikt werd van een gemiddelde van 12 naar 3: de box, het horloge kussen, en de snelstartgids.

Geoptimaliseerde logistiek, geminimaliseerde CO2 uitstoot

Met dit gereviseerde verpakkingsconcept is Breitling in staat om zijn nieuwe boxen direct naar zijn afnemers te verschepen, waardoor de gemiddelde afstand die een box aflegt met bijna 30% is verkort. Het kleinere formaat heeft een positief impact op de logistiek, vooral omdat de box kan worden uitgevouwen en plat kan worden verscheept. De vooruitgang die Breitling hiermee heeft gemaakt heeft ervoor gezorgd dat de CO2 uitstoot verbonden aan transport met meer dan 60% is verminderd in vergelijking met de verscheping van de originele Breitling verpakkingen.

Deze nieuwe, ecologisch verantwoorde boxen zijn complementair aan enkele andere initiatieven van Breitling, zoals zijn partnerschap met de ngo Ocean Conservancy die zich wijdt aan de meest urgente uitdagingen van de wereld oceanen, waaronder het opruimen van plastic.

Bijkomend voordeel voor Breitling klanten

Het horloge kussen in de Breitling box is bovendien zo ontworpen dat het ook kan worden gebruikt als reisetui. Breitling begon met het idee van een box dat goed is voor het milieu, maar nu blijkt deze verpakking een aantal bijkomende voordelen te hebben. Het innovatieve ontwerp en het meervoudig gebruik van de box en de kussen onderdelen hebben de verpakking praktisch en veelzijdig gemaakt, wat de klanten zullen waarderen.

Het Solar Impulse Efficient Solution Label

Breitling was verheugd dat zijn nieuwe duurzame verpakkingsconcept werd beloond met het Efficient Solution Label, toegekend door de Solar Impulse stichting. De stichting heeft zichzelf tot doel gesteld om 100 oplossingen te selecteren die het milieu beschermen op een financieel winstgevende manier, gericht op besluitvormers om de transitie naar een klimaat neutrale economie te versnellen, en heeft erkend dat de nieuwe verpakking van Breitling daartoe behoorde. Dankzij een rigoureus evaluatie proces is het Solar Impulse Efficient Solution Label de enige evaluatie die garandeert dat het draait om zowel de economische winstgevendheid van producten als processen die het milieu beschermen. Het label wordt beschouwd als een erkenning voor vernieuwers en is een geloofwaardige benchmark voor overheden en bedrijven en maakt het mogelijk voor beleidsmakers om efficiënte oplossingen te vinden die bijdragen aan een beter milieu.

Klanten kunnen de conventionele box kiezen – en SUGi steunen

De klassieke Breitling box blijft overigens wel beschikbaar voor klanten die hierom vragen. Zij zullen worden aangemoedigd om de milieu-impact van hun keuze te compenseren door middel van een vrijwillige bijdrage aan SUGi. Breitling is er trots op om partner te zijn van deze door mensen gedreven impact onderneming, die is gericht op het mogelijk maken van het herstel van biodiversiteit op een eenvoudige, deelbare en maatschappelijk verantwoorde manier. De fondsen zullen worden ingezet om biodiversiteit te stimuleren en om ecosystemen in SUGi Urban Forests over de hele wereld in de oorspronkelijke staat terug te brengen.