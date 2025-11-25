Twee toonaangevende logistieke spelers in de binnenvaart, Havenbedrijf Rotterdam en de HGK-Group, plannen een strategische samenwerking voor de ontwikkeling van klimaatvriendelijke toeleveringsketens. Op 24 november ondertekenden de bedrijven hiervoor een overeenkomst (memorandum van overeenstemming). Beide bedrijven zien zichzelf als een bijzondere verantwoordelijkheid om de Rijncorridor te ontwikkelen tot een duurzame transportroute voor de decarbonisatie van de industrie.

Met haar sterke positie in de Europese binnenvaart, haar belang in de goederenspoorlijn RheinCargo en een dicht netwerk van Rijnhavens is de HGK-Group een van de belangrijkste transport- en logistieke partners voor energie- en grondstofintensieve industrieën.

Tijdens de ondertekening zei Steffen Bauer, CEO van de HGK-Group: “Met onze samenwerking willen we een veerkrachtig supply chain-concept creëren voor het opschalen van waterstof- en CO₂-afvang, -gebruik en -opslag (CCUS) – van efficiënte multimodale transportoplossingen tot de oprichting van centrale overslag- en leveringsstructuren. Het versterken van de Rijncorridor speelt hierbij een sleutelrol, met name voor het sterke chemische cluster in de regio Keulen.”

De haven van Rotterdam is nu al een van de belangrijkste importknooppunten voor de Europese energievoorziening en werkt voortdurend aan de transformatie tot een duurzaam energieknooppunt als onderdeel van de energietransitie. Matthijs von Doorn, Vice President Commercial, zei: “Deze samenwerking met de HGK-Group versterkt onze ambitie om Rotterdam niet alleen te positioneren als hét energieknooppunt van Europa, maar ook als drijvende kracht achter de decarbonisatie van de industriële en logistieke toeleveringsketens. Alleen door gezamenlijk te investeren in infrastructuur voor groene brandstoffen en CO₂-opslag kunnen we een toekomstbestendige Rijncorridor creëren, essentieel voor de energietransitie in Europa.”

De overeenkomst creëert een gezamenlijk samenwerkingsplatform dat ten minste eenmaal per kwartaal bijeenkomt om projecten te coördineren en nieuwe initiatieven te lanceren. De focus zal liggen op de uitbreiding van de infrastructuur voor het transport van groene ammoniak, methanol, vloeibare waterstof en andere hernieuwbare energiebronnen, en op de ondersteuning van grensoverschrijdende CCUS-activiteiten, met name in het industriële hart van Noordrijn-Westfalen.

Het partnerschap vormt een aanvulling op bestaande initiatieven langs de Rijncorridor en geeft een krachtig signaal af voor de duurzame transformatie van het Europese industriële en logistieke landschap.

Foto: Steffen Bauer (rechts), CEO van de HGK-Group, en Matthijs van Doorn, Vice President of Trade bij Port of Rotterdam

