Het Grond Verbond roept Amsterdammers op om zorg te dragen voor het ommeland

Sinds deze week roepen boeren Monique en Koos van der Laan van boerderij de Beekhoeve iedereen op om een idee in te sturen over hoe hun boerderij nog gezonder/duurzamer kan worden. Biologische boerderij de Beekhoeve in Kamerik doet namelijk mee aan het Grond Verbond. Het Grond Verbond is een initiatief om spelers uit lokale voedselketens bijeen te brengen en samen te beslissen hoe zij zorg kunnen dragen voor hun landschap. Gedurende een half jaar praat de hele voedselketen -boer, verwerker en consument- mee en beslissen zij gezamenlijk hoe deze voedselketen kan bijdragen aan een gezonder landschap. En deze zorg heeft het landschap meer dan nodig…

Het huidige voedselsysteem maakt ons landschap ziek en verrekent milieuschade niet door in de prijs. Volgens de melkboeren van MOMA Liquid Landscape (MOMA), het zuivelbedrijf achter het Grond Verbond, moet en kan dit anders. De melkboeren van MOMA zetten producten van boerderijen uit de omgeving af in Amsterdam. Monique en Koos van der Laan, eigenaren van boerderij De Beekhoeve, doen graag mee aan het initiatief:

“We vinden het heel leuk dat middels het Grond Verbond consumenten mee kunnen denken over de inrichting van ons landschap. Maar het is niet alleen leuk, het is ook hoognodig. Ons landschap verandert snel en staat onder druk. Dus alsjeblieft, denk mee en laat je stem horen!” – boerin Monique van der Laan, Beekhoeve

Volgens Marten Verdenius (oprichter van MOMA) hebben consumenten onvoldoende inzicht in de impact van een bepaalde aankoop, laat staan de mogelijkheid om actief vorm te geven aan die impact.

“Het is mijn euro die ik uitgeef toch? Dan wil ik ook bepalen wat voor impact die euro teweegbrengt.” – melkboer Marten Verdenius, MOMA

Daarom kunnen vanaf nu alle inwoners van Amsterdam hun idee voor het herstellen van het landschap op de Beekhoeve indienen via MOMA’s website. Consumenten kunnen vervolgens met elke aankoop van een van de producten die MOMA afzet, een stem uitbrengen op één van deze voorstellen. Het herstelproject met de meeste stemmen wordt uitgevoerd in het landschap van de tweede deelnemende boerderij van het Grond Verbond: biologisch boerderij de Beekhoeve in Kamerik.

Dit is je kans om in gesprek te gaan met de boer en een positieve voetafdruk achter te laten in het landschap! Iedereen kan tot 14 december een idee aandragen via: https://www.moma.amsterdam/ grond-verbond/

Over Het Grond Verbond

Het Grond Verbond is een samenwerking tussen boeren en burgers dat ecologisch landschapsherstel en de stem van de consument een inherent onderdeel maakt van de lokale voedselketen. Het Grond Verbond is opgericht en vormgegeven door 25 boeren en burgers uit de MRA regio in een co-creatieproces in 2020 en geïnitieerd door melkboerencollectief MOre Than Milk Amsterdam (MOMA).