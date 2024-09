Vandaag wordt We Are Robin gelanceerd, het eerste trainingsbureau dat zich volledig richt op sustainability professionals en de impact skills die zij nodig hebben. Grote veranderingen vragen om samenwerking, overtuigingskracht en sterke communicatietechnieken. We Are Robin geeft sustainability professionals de tools en mindset die nodig zijn om mensen mee te krijgen in complexe verandertrajecten. Anti-saai is daarbij hun credo.

“De duurzame transitie moet slagen en duurzaamheidsprofessionals staan daarbij voor ons allemaal aan de frontlinie. Wij zien hen als de Batmans van deze tijd en wij zijn Robin, de ondersteunende sidekick. We bieden de training, coaching en community die ze nodig hebben om nog effectiever te zijn”, aldus Peter van der Reijden, oprichter van We Are Robin. “Je zou ons kunnen zien als een eigentijdse versie van De Baak en dan gericht op wie écht werk maakt van duurzaamheid.”

Populaire trainingen van We Are Robin zijn o.a.:

Leiderschap in duurzaamheid

Omgaan met weerstand

Duurzaam verandermanagement

We Are Robin focust zich uitsluitend op professionals die bezig zijn of willen zijn met de transitie naar een duurzame, inclusieve wereld. Deelnemers leren dus altijd met vakgenoten die tegen dezelfde zaken aanlopen. Daarnaast biedt het bureau op maat gemaakte trainingen die bedrijven begeleiden bij hun verduurzaming. Ze richten zich op zowel grote als kleine organisaties en bieden trajecten aan die variëren van korte workshops tot intensieve meerdaagse trainingen.

Met een half miljoen euro groeigeld, een team van 10 medewerkers en een breed netwerk in de sector, liggen de ambities hoog. In 2025 wil het bureau minimaal 5.000 sustainability professionals trainen en iedere maand een nieuwe organisatie aan zich binden.

We Are Robin is een nieuw merk, maar verzorgt in feite al sinds 2012 trainingen onder de naam Faculty of Skills. Inmiddels hebben zij meer dan 35.000 professionals getraind bij bijna 500 organisaties. Vanuit het nieuwe label We Are Robin richt het bureau haar energie nu dus op de duurzame transitie. Met de ruime ervaring in eerdere verandertrajecten bij grote bedrijven begrijpt We Are Robin hoe uitdagend het is om mensen iets nieuws te laten doen of denken.