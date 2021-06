Het eerste Nederlandstalige B Corp werkboek: ‘Betere businessmodellen, een betere wereld!’

Onder de titel ‘Betere businessmodellen, een betere wereld!’ is het eerste Nederlandstalige B Corp werkboek verschenen van de hand van Aldo van Duivenboden, Projectmanager Conscious Business Lab van Hogeschool Saxion en Mark de Lat, partner bij Eshuis Accountants en Adviseurs.

“Het is de wens van Aldo en mij”, zo vertelt Mark, “dat dit werkboek MKB-ondernemers helpt om de ‘hoevraag’ van betekenisvol ondernemen te beantwoorden.

“Op basis van onze ervaringen met het leer-werk-doe-traject BCorpTwente zien we dat de voorloper van dit werkboek ondernemers een duwtje in de rug heeft gegeven om mooie stappen vooruit te zetten”, zo vult Aldo aan. “We willen met dit boek een bijdrage leveren aan het versterken van de samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en ondernemen. Daarom tref je in het boek naast interviews met Twentse ondernemers ook ervaringen aan van studenten die aan BCorpTwente hebben meegewerkt”.

Twente daagt Nederland uit!

“Inmiddels hebben ruim 30 organisaties in Twente met de B Corp standaard kennisgemaakt en zijn we deze maand met een volgende groep Twentse ondernemers. Tevens gaan we van start in de Achterhoek, de Cleantech regio en in de regio Zwolle”, zo vertelt Mark enthousiast. “Zo willen we een beweging van betekenisvol ondernemers realiseren die door een ‘gat in maatschappij’ centraal te stellen, meervoudig waarde creëren en zo hun brood verdienen”.

Boekpresentatie per fiets

“Op 10 juni start Mark in Oldenzaal, waarna we om 09.00 uur het boek bij Saxion in Enschede aanbieden aan de Twentse ondernemers die voor het boek zijn geïnterviewd. Vervolgens fietsen we door naar het Provinciehuis te Zwolle en eindigen we de eerste dag in Deventer waar we het boek aan de Cleantech regio overhandigen. Op 11 juni vervolgen we onze fietstocht naar Utrecht waar we een exemplaar van het boek aanbieden aan Maria van der Heijden van MVO Nederland en Hubertine Roessingh van B Lab Benelux”, vertelt Aldo. “En we stoppen natuurlijk even in Amersfoort waar we binnenkort het nieuwe kantoor van Eshuis Accountants en Adviseurs gaan openen”, zo vult Mark aan.

Bestellen

Wil je zeker een exemplaar ontvangen, stuur dan een mail naar m.delat@eshuis.com. De prijs van het boek bedraagt EUR 20,= inclusief BTW en exclusief verzendkosten, waarbij de meeropbrengsten ten goede komen aan de www.eshuisfoundation.nl.