Dit jaar viert het drankblik zijn 90-jarig bestaan. Wat ooit werd gezien als een eenvoudige verpakking voor frisdrank en bier, heeft zich ontwikkeld tot een veelzijdige en duurzame verpakkingsvorm. Sinds de invoering van statiegeld in 2023 wordt inmiddels meer dan 83% van de blikjes ingezameld en is het aantal blikjes in het zwerfafval met 70% gedaald. Daarmee is het drankblik een belangrijk symbool geworden van de omslag naar een circulaire economie.

Van underdog naar breed geaccepteerd.

Het eerste drankblikje verscheen in 1935. Lange tijd werd het gezien als de mindere optie naast glas, maar door technologische ontwikkelingen en logistieke voordelen kreeg het blik steeds meer waardering. Ook ambachtelijke brouwers en kleinere merken ontdekken de voordelen van blik: het blik beschermt de kwaliteit van de drank doordat het licht buitensluit en is efficiënt te vervoeren dankzij zijn lichte gewicht.

Duurzaamheid en innovatie

Blik is eindeloos en volledig recyclebaar zonder kwaliteitsverlies. Bovendien zijn drankblikjes door de decennia heen steeds lichter en sterker geworden: het gewicht is met 50% gereduceerd en de wanddikte is dunner dan een haar. Dat maakt productie en transport efficiënter en duurzamer. Sinds de invoering van statiegeld op blikjes in 2023 wordt het materiaal nog beter benut: het inzamelpercentage in Nederland ligt inmiddels op 83% en het aantal blikjes in het zwerfafval daalde met 70%. Daarmee bevestigt het drankblik zijn status als kampioen in recycling.

Toekomstbestendig

Het 90-jarig bestaan laat zien dat het drankblik zich steeds opnieuw weet aan te passen aan de tijd. Het combineert duurzaamheid, praktische voordelen en esthetische mogelijkheden en blijft daarmee groeiend populair.

“Het drankblik is meer dan een verpakking: het laat zien hoe we van wegwerp naar circulair gaan,” zegt Vera Ortmanns, directeur van Metalen Verpakkingen Nederland.

Ter gelegenheid van het jubileum is een tijdlijn opgesteld die de belangrijkste mijlpalen van het drankblik in beeld brengt.

(klik op de afbeelding om te vergroten)