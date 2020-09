Het Circulaire Paviljoen in Leiden geopend als inspirerend voorbeeld voor een duurzame stad

Op maandag 28 september openden de Leidse wethouders Fleur Spijker (Duurzame Verstedelijking) en Yvonne van Delft (Economie) het Circulaire Paviljoen; de nieuwe hotspot van de Duurzaamste Kilometer van Nederland (DZKM) op de locatie The Field, nabij het station in Leiden. Ook werd in het kader van het ‘Jaar van het Dak’ het meest biodiverse dak van Leiden onthuld. De wethouders deden dit samen met de partners van de DZKM om zo de innovatieve samenwerking te benadrukken.

Het circulaire Paviljoen is gebouwd met restmaterialen van het voormalige Gorlaeus-gebouw van de Universiteit Leiden en ontwikkeld door een groep innovatieve bedrijven, waaronder Bouwbedrijf Leiden en architectenbureau Popma en Ter Steege, onder leiding van PLNT en de universiteit Leiden. Ook de andere 3 ‘tiny offices’ zijn geheel circulair en verplaatsbaar gebouwd.

Innovatieve samenwerking in de Duurzaamste Kilometer

De afgelopen anderhalf jaar is er door een groep innovatieve en duurzame bedrijven gebouwd, getimmerd en gepionierd om de voormalige kweektuin in het Leidse stationsgebied om te toveren

tot een duurzame werkplek met innovatie lab Het Paviljoen. Een plek voor duurzaam denken en duurzaam doen. Met de opening van Het Paviljoen krijgt de DZKM echt een gezicht.

Fleur Spijker: “Al vanaf het begin was ik super enthousiast over het plan om de kweektuin een tweede leven te geven met een duurzaam project, waar zowel innovatie en duurzaamheid samenkomen. Die onderwerpen moeten we samen oppakken om het compacte Leiden leefbaar en werkbaar te houden voor onszelf en onze kinderen. Daar is creativiteit en doorzettingskracht voor nodig.”

Circulaire hotspot

Het Paviljoen is dé creatieve broedplek waar samen met de stad gewerkt wordt aan oplossingen voor de uitdagingen in het stedelijke gebied. Hier kunnen ondernemers elkaar inspireren en motiveren om oplossingen te bedenken en aan de slag te gaan met een circulaire toekomst. “Ik ben erg blij met het Circulaire Paviljoen en de unieke samenwerking tussen de verschillende organisaties. We praten in Nederland veel over circulair bouwen maar hier is het echt in de praktijk gebracht. We leren ervan, delen de opgedane kennis en zetten daarmee de volgende stap om ook anderen te stimuleren circulair te bouwen.” Aldus wethouder Yvonne van Delft. Het paviljoen is volledig opgebouwd uit restmaterialen. Het gebouw is ook verplaatsbaar en kan dus later afgebroken en elders in Leiden worden opgebouwd. Alle gebruikte materialen vertellen een verhaal, deze zijn na te lezen op de website van het circulaire Paviljoen.

Biodiverse daktuin Showroof

Op The Field zijn alle gebouwen bedekt met beplanting en/of zonnepanelen. Op een van de daken is zelfs een ‘showroof’ ingericht waardoor inwoners van Leiden zelf kunnen zien en ontdekken wat er allemaal kan op hun daken. Het showroof is gelijk ook het meest biodiverse dak van Leiden. Het is voorzien van boomstammen, planten, sedum en zonnepanelen. De dakisolatie is gemaakt van hergebruikte wol; een natuurproduct dat helpt om het water voor de planten vast te houden.

De Duurzaamste Kilometer van Nederland

De DZKM is een community van inwoners, bedrijven, organisaties, gemeente, waterschap en provincie. Het is een coalitie van ambitie, overeengekomen in een Green Deal en geconcretiseerd in duurzame cases die op dit moment worden uitgewerkt. Daar is dit Paviljoen er één van. De missie is om het gebied rondom Leiden centraal en de Schipholweg voor 2025 te veranderen in de Duurzaamste Kilometer van Nederland.

Foto: gemeente Leiden