Het beste bosje voor Moederdag: tulp, narcis en lelie en hebben minste klimaatimpact

Een écht goed boeket voor je moeder kopen? Kijk dan op de Bloemenkalender van Milieu Centraal. Onderzoek van de voorlichtingsorganisatie laat zien hoe de klimaatimpact van bloemen wisselt van maand tot maand. Op Moederdag krijgen de tulp, narcis en lelie een groene score. De roos, gerbera of chrysant kan je beter niet geven.

Het onderzoek richt zich op de klimaatbelasting van 18 snijbloemen uit Nederland en uit Afrika ingevlogen rozen.

Bloemetje uit het veld

Seizoensbloemen uit Nederland van de volle grond zijn winnaars voor het klimaat. Deze bloemen staan in het groen en hebben een klimaatbelasting van maximaal 1 kilo CO2 per bos. Dat is te vergelijken met de CO2-uitstoot van een portie kip, al geniet je van een bosje bloemen natuurlijk langer. “Dat de klimaatimpact van bloemen zo hoog kan oplopen, hadden we niet verwacht. Gelukkig kan je met deze kalender het hele jaar door een klimaatvriendelijke keuze maken”, vertelt Kirsten Palland van Milieu Centraal.

Waar is op gelet?

De klimaatbelasting van bloemen schiet omhoog door verwarming en belichting in de kas, teelt op veen of turf en door het invliegen. Al deze aspecten zijn meegenomen in de berekeningen. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen is een belangrijk milieuaspect, maar weegt nog niet mee in de kalender. Hier zijn nog niet voldoende data over beschikbaar. “We hopen de kalender in de toekomst aan te vullen met deze informatie”, zegt Palland, “Wil je dit milieuaspect nu al meenemen bij het kopen van een bosje bloemen, kies dan voor bloemen met een keurmerk, zoals biologisch of On the way to PlanetProof”.

Nederlandse versus Afrikaanse roos

Veel bloemen worden ingevlogen. Je kunt niet zien waar bloemen vandaan komen, maar rozen uit Afrika zijn kleiner dan Nederlandse rozen. Hoewel het invliegen van bloemen klimaatbelastend is, weegt dit niet op tegen het energiegebruik in de kas in Nederland. Een bosje van 11 Afrikaanse roosjes is qua klimaatbelasting vergelijkbaar met 1 Nederlandse roos.

En een plantje dan?

Een potplant gaat natuurlijk veel langer mee dan een bosje bloemen. Maar als Moederdagcadeau is het een lastig alternatief. Je wilt met iets leuks voor de dag komen en je kan niet elke Moederdag wijzen naar dat potplantje dat je ooit cadeau hebt gedaan. Daarnaast zit er in potgrond meestal veengrond, dat bij de winning ervan, maar óók thuis in de pot, CO2 uitstoot. In het voorjaar zijn hyacinten en tulpen in een mandje een verantwoorde keuze. Het hele jaar door kan je kiezen voor de bootorchidee of kleine potchrysant.

Foto: Milieucentraal