Prins Harry lanceert ‘Travalyst’, een nieuw, wereldwijd initiatief op het gebied van duurzaam toerisme

De Britse hertog van Sussex, prins Harry, heeft een nieuwe, wereldwijde samenwerking aangekondigd, gericht op het verbeteren van natuurbehoud en -bescherming en het versterken van lokale economische ontwikkeling door het stimuleren van duurzaam toerisme in alle sectoren van de reisindustrie.

‘Travalyst’ is in het leven geroepen om de reisindustrie in te zetten als een soort katalysator voor het goede doel, wat uiteindelijk moet leiden tot een diepgaande verandering van de manier waarop wij reizen.

De hertog van Sussex geeft leiding aan het initiatief dat gezamenlijk is opgestart door een aantal leidende, dienstverlenende bedrijven in de reisindustrie, Booking.com, Ctrip, Skyscanner, TripAdvisor en Visa, en binnen de branche uniek is. Het doel is om oplossingen te ontwikkelen en promoten, en zo reizen duurzamer te maken. Het initiatief brengt wereldwijd opererende bedrijven samen – met name bedrijven met een platformfunctie, die vraag en aanbod op de reismarkt met elkaar verbinden – die hun unieke positie kunnen gebruiken voor het voorlichten en vergroten van het publieke bewustzijn en positieve verandering kunnen stimuleren.

Deze gedurfde nieuwe samenwerking maakt de weg vrij voor een nieuwe manier van reizen en moet tot veranderingen leiden die het voor iedereen mogelijk zullen maken om de wereld op een meer duurzame manier te ontdekken. Dat gebeurt door de bescherming van gemeenschappen, bestemmingen en de natuur, zodat er voor vele komende generaties nog een positieve toekomst is voor bestemmingen en lokale gemeenschappen.

De samenwerking, waarbij ook bedrijven, consumenten en gemeenschappen betrokken worden, zal zich in eerste instantie richten op het ontwikkelen en promoten van duurzame oplossingen in de volgende gebieden: steun aan lokale gemeenschappen, natuurbescherming en -behoud, aanpak van de klimaatverandering en schade aan het milieu, en beperking van de effecten van massatoerisme.

Meer details over de nieuwe initiatieven in het kader van de samenwerking van Travalyst worden nog bekend gemaakt.

Potentieel

Hoe meer er gereisd wordt, hoe groter de impact op lokale gemeenschappen en het milieu. Tegelijkertijd brengt deze ontwikkeling ook steeds meer kansen om met die reizen een positieve bijdrage te leveren.

Vorig jaar bedroeg het aantal internationale reizen wereldwijd 1,4 miljard. Dit aantal werd twee jaar eerder bereikt dan oorspronkelijk voorspeld was. (UNWTO)

Sinds het jaar 2000 is het aantal reizen dat jaarlijks wereldwijd per persoon gemaakt wordt, meer dan verdubbeld. (World Bank)

De opbrengsten van reizen en toerisme in 2018 bedroegen wereldwijd 8.800 miljard USD. (WTTC)

De trend laat een continue stijging van het aantal reizigers zien, met als resultaat 1,8 miljard internationale reizen in 2030. Dat betekent een verdubbeling van het aantal reizen per jaar in minder dan 20 jaar. (UNWTO)

1 op de 10 banen wereldwijd zijn direct of indirect verbonden met de reisindustrie(WTTC)

In 10 jaar tijd zal het aantal toeristen naar landen in opkomende markten jaarlijks het aantal van 1 miljard bereiken en 57% uitmaken van alle internationale reizen wereldwijd. (UNWTO)

Travalyst wil gebruik maken van de kracht en de reikwijdte van de globale reismarkt, meer samenwerking tot stand brengen binnen de branche, en nieuwe oplossingen ontwikkelen en promoten om reizen duurzamer te maken. De samenwerkende initiatiefnemers willen een beweging van gelijkgestemde bedrijven, organisaties, NGO’s en changemakers tot stand brengen, om zo de reisindustrie in de toekomst duurzamer te maken.

Uit de officiële verklaring van hertog van Sussex: “Reizen heeft de ongeëvenaarde kracht om onze ogen te openen voor andere culturen, nieuwe ervaringen en om meer waardering op te brengen voor wat de wereld ons te bieden heeft. Toerisme zal blijven groeien, dat is onvermijdelijk, en daarom is het van het grootste belang dat er wereldwijd versneld werk wordt gemaakt van de implementatie van duurzame oplossingen. Ter compensatie van de groei van het toerisme moeten we een bijdrage leveren aan het milieu en lokale gemeenschappen. Als we bedrijven, consumenten en gemeenschappen nader tot elkaar brengen, dan vergroten we de kans aanzienlijk om bestemmingen en ecosystemen te behouden voor toekomstige generaties.”

Gillian Tans, chairwoman van Booking.com: “De gezamenlijke inzet van deze verschillende merken, hun wil om samen te werken en een wereldwijd netwerk te helpen opbouwen van gelijkgestemde sociale ondernemers, NGO’s en beleidsmakers vind ik ontzettend inspirerend. Als we tot echte revolutionaire veranderingen in de reiswereld willen komen, dan is samenwerking de enige weg voorwaarts. We willen de bestemmingen waar we allemaal van houden beschermen, en garanderen dat het ook voor toekomstige generaties fijne en gezonde plekken blijven. Dat kunnen we echter niet alleen. Ook al hebben we op dit moment nog niet alle antwoorden, we zijn vastbesloten om ze samen te vinden.”

Jane Sun, CEO, Ctrip: “Reizen is een krachtig middel om mensen dichter tot elkaar te brengen – om de schoonheid van onze landen en vele culturen met elkaar te delen en te ontdekken wat ons als mensen bindt. Maar met het reizen komt ook de verantwoordelijkheid om onze kwetsbare planeet te beschermen. Daarom werken we samen met deskundige mensen, om ervoor te zorgen dat toekomstige generaties ook duurzaam kunnen leven, en dat de wereld en zijn bewoners zich samen kunnen blijven ontwikkelen.”

Bryan Dove, CEO van Skyscanner, zei: “Wereldwijd overal naartoe kunnen reizen is een geschenk van de moderne tijd. Het brengt culturen en gemeenschappen van de hele planeet dichter bij elkaar. Daarom is het onze plicht om onze wereld te behouden voor toekomstige generaties, zodat die ook kunnen ontdekken en genieten. Dat kan alleen als we nu in actie komen, want een verandering bereik je niet van de ene op de andere dag. Als grootste spelers in de reisindustrie dragen wij de verantwoordelijkheid om onze gezamenlijke kracht te gebruiken en de leiding te nemen in dit proces van verandering.”

Stephen Kaufer, President & CEO van TripAdvisor: “Wij dragen allemaal een verantwoordelijkheid om te proberen onze kostbare planeet en zijn bewoners te behouden voor toekomstige generaties. Ik ben ervan overtuigd dat we door samen te werken meer kunnen bereiken dan alleen, en daarom ben ik blij om deel uit te maken van Travalyst. Samen zoeken we naar manieren om een positieve bijdrage te leveren aan de toekomst van het reizen.”

Al Kelly, Chairman en CEO van Visa: “Een van de vele manieren waarop Visa iedere dag opnieuw mensen, bedrijven en hele economieën met elkaar verbindt, is die van het faciliteren van digitale betalingen voor reizigers wereldwijd en de daaraan verbonden reisindustrie. Wij zijn vastbesloten om daarbij onze beloftes op het gebied van duurzaamheid te respecteren. We zijn trots op onze deelname aan dit initiatief om via het toerisme de langetermijngroei van de economie te ondersteunen.”

Trends onder consumenten laten een groeiende vraag naar positieve verandering zien

Er is onder consumenten een groeiende vraag naar eenvoudige en transparante toegang tot een breder aanbod van duurzame reismogelijkheden. Travalyst wil bedrijven helpen om aan die vraag te voldoen. Het wil ook een platform zijn om consumenten te betrekken bij het belang van duurzaam handelen. De samenwerking zal daarnaast ook prioriteit geven aan het werken met lokale gemeenschappen, het betrekken van sociale ondernemers en het promoten van best practices.

Meer dan de helft van alle reizigers zegt dat ze dit jaar meer werk willen maken van het kiezen van duurzame reizen dan vorig jaar, maar veel van hen weten niet hoe ze dat kunnen doen. Dat laatste komt, onder andere, door een gebrek aan kennis, verwachte extra kosten en onvoldoende beschikbaarheid van aantrekkelijke keuzes op het gebied van duurzaam reizen. Toch is de algemene conclusie dat de impact op lokale gemeenschappen en het milieu een zeer belangrijke overweging is bij veel reizigers wereldwijd.

71% van de reizigers wereldwijd gaf bij Booking.com aan dat ze vinden dat bedrijven in de reisbranche meer duurzame reisopties zouden moeten bieden. 68% van de respondenten zei dat ze het belangrijk vinden dat het geld dat ze aan reizen uitgeven, terechtkomt bij de lokale gemeenschappen.

In de laatste 12 maanden maakten 10 miljoen reizigers bij Skyscanner de keuze voor een vlucht met de laagste CO2-uitstoot.

75% van de partners van Ctrip heeft beloofd mee te doen aan de het ‘4R-initiatief’ van Ctrip: ‘Reduce, Reuse, Recycle & Regenerate’ – een campagne voor hergebruik en recycling in de reiswereld.

Volgens voorspellingen groeit de wereldwijde markt voor duurzaam toerisme in de komende vier jaar met 10% naar een waarde van 340 miljard USD. (TechNavio)

Groei van de Travalyst-community

Het Travalyst-initiatief is op zoek naar meer partnerschappen, waarmee de collectieve expertise en perspectieven van lokale gemeenschappen, beleidsmakers, overheden, NGO’s, andere grote bedrijven en sociale ondernemers gebundeld kan worden. Ook wil het technologie en strategische initiatieven inzetten om wereldwijd flink meer aanbod te krijgen van duurzame reismogelijkheden, en zo tegemoet te komen aan de groeiende, grootschalige vraag van consumenten.

Individuele belangstellenden en organisaties kunnen meer informatie vinden over het ondersteunen van dit doel door te kijken op www.travalyst.org.