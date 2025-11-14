Henkel opent officieel de deuren van het nieuwe Nederlandse hoofdkantoor in Utrecht. In het innovatieve en duurzame complex Wonderwoods brengt Henkel alle teams nu op één plek samen: van Henkel Consumer Brands en Adhesive Technologies tot de ondersteunende diensten en de Academy of Hair, het opleidingscentrum voor kappers. Hiermee versterkt het bedrijf de samenwerking en kennisdeling tussen de diverse teams. De komende jaren wil Henkel haar positie verder versterken in de regio met een duidelijke groeistrategie gericht op innovatie, duurzaamheid en samenwerking.

Nederland was ruim 140 jaar geleden één van Henkels eerste internationale markten en is sindsdien uitgegroeid tot een sterk gevestigde naam op de lokale markt, met iconische consumentenmerken als Witte Reus, Fleuril, Schwarzkopf, Syoss, Pritt en Pattex. Ook heeft het een sterke industriële aanwezigheid via de productiesites in Scheemda, Stadskanaal en Valkenswaard. De fabriek in Scheemda heeft zelfs wereldwijde betekenis binnen Henkel. De verhuizing naar Wonderwoods markeert een nieuw hoofdstuk in Henkels lange geschiedenis in Nederland.

Duurzame, hybride werkomgeving in het hart van Nederland

Het nieuwe kantoor sluit naadloos aan op Henkels visie op de toekomst van werk: hybride, flexibel en duurzaam. Wonderwoods is een voorbeeld van circulaire en groene stedelijke ontwikkeling en biedt een moderne werkomgeving waarin teams optimaal kunnen samenwerken. Ook huisvest het gebouw de Henkel Academy of Hair, waar professionals worden opgeleid en trends in beauty en personal care tot leven komen.

Henkel telt ruim 280 medewerkers in Nederland en maakt deel uit van een Benelux-organisatie met meer dan 600 collega’s. Nederland is daarmee niet alleen een sterke thuismarkt, maar ook een belangrijke motor voor verdere groei binnen de regio. “Onze wortels in Nederland gaan diep en Utrecht is het kloppende hart van Nederland: goed bereikbaar, innovatief en met een sterke duurzaamheidsambitie,” vertelt een trotse Geert Luyckx, President Henkel Benelux. Het nieuwe hoofdkantoor biedt een omgeving waar de ambities van Henkel samenkomen: “Het is voor ons de plek waar talent zich kan ontwikkelen en teams sneller kunnen schakelen en we nieuwe stappen zetten in onze groei en innovatie.”

v.l.n.r. Geert Luyckx (President Henkel Benelux), André van Schie (Gedeputeerde Provincie Utrecht) en Liesbeth van Dijk (General Manager Henkel Consumer Brands Professional)