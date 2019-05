HEMA zet volgende duurzame stappen

HEMA publiceerde deze week haar duurzaamheidsverslag met daarin de belangrijkste stappen die de retailer in 2018 heeft gezet op het gebied van duurzaamheid. Van de oprichting van de HEMA Foundation tot een grotere impact met het inkopen van duurzamer katoen en het verbeteren van het duurzame design van HEMA producten en diensten.

Het uitgangspunt van HEMA is om het dagelijks leven niet alleen leuker en makkelijker te maken, maar ook beter. Dat betekent niet alleen goede kwaliteit voor een betaalbare prijs, maar ook duurzamer. HEMA laat dit zien door diverse duurzame stappen te zetten en een breed assortiment aan duurzamere producten aan te bieden. Onlangs heeft HEMA aangekondigd al haar plastic wegwerpartikelen te vervangen voor duurzamere alternatieven. Maar ook dat in 2022 25% minder plastic verpakkingen worden gebruikt voor alle producten en dat in 2025 alle plastic producten van gerecycled of hernieuwbaar materiaal worden gemaakt.

Verbeteren duurzaam design

Bij de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten kijkt HEMA altijd of het duurzame design verbeterd kan worden. In 2018 is onderzocht hoe circulaire principes structureler toegepast kunnen worden in het ontwerp van HEMA-producten. Zo zijn er al dekbedden met een vulling van recyclede petflessen te koop. HEMA is daarnaast ook in gesprek met verschillende leveranciers voor de ontwikkeling van een duurzaam cadeau-assortiment.

Eva Ronhaar, Director of Innovation & Sustainability: “We hebben afgelopen jaar veel duurzame stappen gezet. Dit doen we niet alleen, samenwerking met andere partijen is hierbij essentieel. Er zijn nog genoeg vragen en uitdagingen voor de toekomst. Die ene route naar duurzaamheid bestaat niet. Het is een onderzoek, waarbij we voortdurend kijken naar de juiste arbeidsomstandigheden, beschikbaarheid van duurzame materialen, de nieuwste ontwikkelingen en natuurlijk betaalbaarheid, want HEMA is er voor iedereen.”

Op weg naar 100 procent

HEMA heeft de ambitie om in 2020 alle katoen duurzaam in te kopen. Van 2017 tot 2018 is het aandeel duurzaam katoen verhoogd van 80 procent naar 97 procent. Daarmee zijn minstens 5.500 katoenboeren getraind. De baby afdeling is het eerste assortiment binnen HEMA waar nu al alle katoen 100% duurzaam is.>Ook met hout en papier heeft HEMA stappen gezet. In 2018 was 55 procent van alle hout- en papierproducten bij HEMA FSC® gecertificeerd. In 2017 was dit nog 30 procent. HEMA heeft de ambitie om per 2022 alle hout en papier producten FSC® gecertificeerd te hebben. In 2018 is bijvoorbeeld FSC® houten speelgoed toegevoegd aan het assortiment.

Samenwerken

Om duurzamer te kunnen zijn, is samenwerken cruciaal. Samen met diverse partners en leveranciers voert HEMA continu verbeteringen door op verschillende niveaus. Zo zet HEMA zich met verschillende samenwerkingsverbanden in voor het waarborgen van goede arbeidsomstandigheden in de fabrieken waar de productie plaats vindt. In 2018 werden er 290 audits zelf uitgevoerd en 339 door externe initiatieven zoals amfori BSCI. Maar HEMA is in 2018 bijvoorbeeld ook een samenwerking aangegaan met de app Too Good To Go om voedselverspilling tegen te gaan. En met HEMA Foundation organiseert HEMA onder andere een jaarlijks Accelerator Programma, waarbij ze jonge designers die een positieve impact op de wereld willen maken een training- en opleidingsprogramma biedt.

Het duurzaamheidsverslag van HEMA is hier te vinden.