HEMA Beauty lanceert drie nieuwe 100% vegan geurlijnen

HEMA komt eind oktober met drie nieuwe 100% vegan geurlijnen: Niche, Namaste & Smell the Roses. De geuren zijn er in verschillende uitvoeringen, Eau de toilette en Eau de parfums in 50ml of 60ml, tasflacons van 10ml en bodymists.

Niche

Omarm het leven met deze iconische collectie van hoogwaardige en unieke geuren, vol karakter. Signature parfums gemaakt met de fijnste ingrediënten en geïnspireerd door de haute parfumerie.

Drie verschillende geuren; Orris Rose, Amber & Cedarwood en Jasmine & Orange Blossom in 60ml en 10ml (tasflacon).

Namaste

Inspireer een groter gevoel van welzijn met de schoonheid van natuurlijke en zuivere geuren. Een authentieke parfum collectie gemaakt met liefde en ingrediënten van 98% natuurlijke oorsprong.

Drie verschillende geuren; Soft Blush, Warm Love en Pure Bliss in 50ml en Body Mists in 100ml.

Smell the Roses

Het leven bestaat uit duizenden momenten die je vastlegt en deelt. Neem de tijd om te genieten van de schoonheid van het leven en smell the roses….Een collectie van geuren die je mee terug neemt naar herinneringen en gekoesterde emoties.

Vier verschillende geuren; Night Crush, Happy Me, Pretty in Rose en Morning Walk in 50ml en Body Mists 100ml.

De parfums zijn vanaf eind oktober verkrijgbaar bij alle filialen van HEMA. De parfums kosten tussen de € 4,95 en € 13,-.