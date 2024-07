HelloFresh Group investeert al geruime tijd in het verminderen van haar CO2-uitstoot door de toeleveringsketen te elektrificeren. De afgelopen drie jaar lag de focus op last mile delivery, de bezorging vanuit distributiehubs naar de klant. Hierdoor beheert HelloFresh in de Benelux het grootste 100% gekoelde elektrische wagenpark van Europa, en is het aantal elektrisch bezorgde bestellingen in de Benelux drastisch gestegen van 10% begin 2021 naar meer dan 90% sinds mei 2024. De maaltijdboxleverancier lanceert nu een pilotproject in de Benelux om de middle mile, het vervoer tussen het centrale distributiecentrum en de hubs, verder te verduurzamen met een gekoelde, elektrische vrachtwagen. Dit initiatief bespaart jaarlijks zo’n 191.000 kg CO2-uitstoot.

Duurzaam succes



Doordat de HelloFresh Group al langer investeert in het elektrificeren van de last mile delivery, beheert het in de Benelux inmiddels het grootste 100% gekoelde elektrische wagenpark in Europa, bestaande uit zo’n 500 elektrische bezorgwagens. Sinds mei 2024 wordt 90% van de bestellingen aan de consument elektrisch bezorgd, wat een substantiële toename is ten opzichte van 2021, toen het aandeel elektrische bezorging nog 10% was. De ambitie is om op termijn nagenoeg 100% elektrisch te bezorgen.

De maaltijdboxleverancier beheert niet alleen haar eigen vloot bezorgwagens, maar heeft ook 14 distributiepunten (‘hubs’) verspreid over de Benelux. Hier wordt het elektrische wagenpark opgeladen, waarna de bestellingen van klanten worden ingeladen. Dankzij deze infrastructuur van elektrische oplaadpunten kon HelloFresh Group gemakkelijk opschalen en submerken lanceren zoals Green Chef in Nederland en Factor in België en Nederland. Bovendien maakt het bedrijf effectief gebruik van geavanceerde software voor routeoptimalisatie, wat leidt tot efficiëntere routes, minder rijuren, een lagere kilometerstand en een verminderde hoeveelheid voertuigen op de weg. Deze aanpak komt ook klanten ten goede, aangezien meer dan 90% van de leveringen binnen 30 minuten van de aangegeven tijd arriveert.

In 2023 breidde HelloFresh Group zijn netwerk in Nederland uit met een nieuwe logistieke locatie in Groningen. Dit is de achtste hub in Nederland en zorgt voor een wekelijkse besparing van 6.500 gereden kilometers, wat overeenkomt met 4% van de wekelijkse afstand voor leveringen in Nederland. Alle leveringen vanuit deze hub worden volledig uitgevoerd met elektrische koelwagens.

“Bij HelloFresh Group streven we naar de best mogelijke service voor onze klanten en werken we voortdurend aan duurzame innovaties,” zegt Thomas Stroo, COO Benelux bij HelloFresh Group. “In lijn met deze strategie is het opbouwen van een geëlektrificeerd wagenpark met gekoelde bestelwagens een logische stap voor ons. Bijgevolg hebben we nu de grootste gekoelde, elektrische bezorgvloot van Europa, iets waar we zeer trots op zijn,” voegt hij eraan toe.

Pilotproject verduurzaamt middle mile



De maaltijdboxbezorger lanceert nu in de Benelux een pilotproject om de CO₂-uitstoot van de middle mile te verlagen door gebruik te maken van een elektrische vrachtwagen: de Volvo FH Electric. De HelloFresh Group werkt hiervoor samen met Lelieveld Transporten. De vrachtwagen heeft een bereik van 300 km, een capaciteit van 50 ton en laadt in slechts 2,5 uur op met een DC 250 kW oplader.

Naar verwachting bespaart HelloFresh Group met deze nieuwe elektrische vrachtwagen jaarlijks minstens 191.000 kg CO₂-uitstoot. Hiervan is 175.000 kg CO₂ afkomstig van de elektrische vrachtwagen zelf, en wordt er nog eens 16.000 kg CO₂ bespaard dankzij het elektrisch aangedreven koelsysteem, in plaats van een diesel aangedreven variant. Dit initiatief markeert een belangrijke stap richting het doel van een volledig emissievrije bezorging.

HelloFresh-maaltijd duurzamer dan supermarkt



Het elektrificeren van de last en middle mile vormt een essentiële stap richting een volledig duurzame toeleveringsketen. Dankzij het datagestuurde direct-to-customer businessmodel stoot een HelloFresh-maaltijd in de Benelux 11% minder broeikasgassen uit dan een vergelijkbare maaltijd uit de supermarkt. Dit blijkt uit een ISO 14040-conforme levenscyclusanalyse (LCA), uitgevoerd in 2022 door Quantis, een adviesbureau op het gebied van milieuduurzaamheid.

“De inzet van een elektrische vrachtwagen in ons pilotproject is een belangrijke mijlpaal in onze inspanningen om verder te verduurzamen. We verminderen niet alleen onze CO₂-uitstoot, maar heroverwegen onze volledige toeleveringsketen om onze ecologische voetafdruk verder te verkleinen. Dit project toont hoe actief we werken aan innovatieve oplossingen die een blijvende positieve impact hebben op zowel het milieu als onze gemeenschap”, concludeert Thomas Stroo.