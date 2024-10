ALLSAFE en 50five kondigen hun samenwerking aan voor de realisatie van een landelijk netwerk van slimme laadpunten voor elektrische voertuigen, op alle bestaande en toekomstige ALLSAFE locaties, met zowel regulier laders (AC) als super-snelladers (DC). De eerste locaties worden eind november 2024 geopend, met een geplande uitbreiding naar alle 44 vestigingen van ALLSAFE Mini Opslag in Nederland begin 2025.

Deze vestigingen, gunstig gelegen aan de rand van stadscentra en nabij uitvalswegen, zijn perfect voor publiek toegankelijke snellaadstations. Met de opkomst van zero-emissiezones in stedelijke gebieden groeit ook de behoefte aan laadfaciliteiten voor elektrische bedrijfsvoertuigen, een ontwikkeling waarop ALLSAFE samen met 50five inspeelt door verhuurbare parkeerplekken en op- en overslag te realiseren met een vast laadpunt welke ook toegankelijk zijn voor 50five klanten.

Slimme technologie voor netwerkontlasting

De samenwerking tussen ALLSAFE en 50five richt zich op een belangrijke uitdaging bij de uitrol van laadfaciliteiten: de overbelasting van het energienet. Door beperkte netcapaciteit is het realiseren van nieuwe laadpunten in Nederland vaak een uitdaging. Beide bedrijven investeren in innovatieve oplossingen die de energietransitie versnellen. De laadstations worden van stroom voorzien door zonne-energie van zonnepanelen op de ALLSAFE-locaties. Slimme batterijtechnologie maakt opslag van deze energie mogelijk en fungeert als buffer voor het energienet, waardoor piekbelasting op het net wordt verminderd. “Met een dergelijke energie-hub, in combinatie met voorzieningen voor opslag en logistiek, creëren we de ideale omstandigheden voor een micro-logistic-hub”, aldus Eric Stubbé, oprichter en CEO van ALLSAFE. “ ALLSAFE investeert flink in faciliteiten voor last-mile en first-mile delivery, om bij te kunnen dragen aan efficiënte en duurzame stadslogistiek”.

50five deelt deze visie: “De slimme inzet van duurzame energie en opslagtechnologie is essentieel voor de toekomst van elektrisch vervoer. We zijn enthousiast om samen met ALLSAFE deze innovatieve stap te zetten en deze laadlocaties aan onze gemeenschappelijke klanten aan te bieden” aldus Manfred Klumpenaar, oprichter en CEO van 50five Group.

Ambitie en toekomstplannen

De eerste locaties worden eind november 2024 gerealiseerd in Alkmaar, Almere, Tilburg en Weesp. In 2025 worden de overige vestigingen van ALLSAFE uitgerold. Deze investeringen zijn voor ALLSAFE onderdeel van een bredere duurzaamheidsdoelstellingen. Zo zijn alle vestigingen CO2-neutraal, voorzien van LED-verlichting, warmtepompen en zonnepanelen. Met deze uitbreiding streeft ALLSAFE Group naar 240 locaties in Nederland en 160 in het buitenland binnen tien jaar, wat een belangrijke bijdrage levert aan een duurzame mobiliteitsinfrastructuur.

Foto: Links: Eric Stubbé, oprichter en CEO van ALLSAFE, Rechts: Manfred Klumpenaar, oprichter en CEO van 50five Grou