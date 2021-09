Hele land kleurt duurzaam op verjaardag Sustainable Development Goals

Partner



De maatschappij vraagt het nieuwe kabinet om duidelijke duurzaamheidsdoelen op de lange termijn. Dat zal op 24 en 25 september nog maar eens blijken, wanneer over het hele land meer dan duizend bedrijven, gemeenten en organisaties de SDG-vlag hijsen. Die Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen vormen een gezamenlijk masterplan richting een duurzaam 2030, met als gedachte dat alles onderling verbonden is. Zonder inclusief onderwijs geen innovatie. Zonder biodiversiteit, geen veerkracht.

SDG’s integreren in het beleid

In april dit jaar riepen acht Nederlandse multinationals, waaronder Unilever, KLM en Philips, op om de SDG’s op te nemen in het regeerakkoord. Die bedrijven hijsen nu opnieuw de duurzame vlag.

Ook lokale besturen zijn aan boord. Net als honderden MKB’ers, scholen, bibliotheken en NGO’s. En ook de overheid zelf doet mee met de vlaggenactie: verschillende ministeries en buitenlandse posten hijsen de SDG-vlag.

Het statement van de vlaggenhijsers aan het nieuwe kabinet is duidelijk: het is intussen hoog tijd om duurzaamheid écht te integreren in het nieuwe beleid.

Daarvoor zijn de Duurzame Ontwikkelingsdoelen het meest geschikt. Die zijn internationaal erkend en nog belangrijker: premier Rutte sprak in 2015 op de VN-top in New York namens geheel Nederland af om de SDG’s te halen. Zes jaar later zijn ze hier nog steeds niet omgezet in een nationaal plan.

Zesde editie van de SDG Action Day

Op dezelfde dagen organiseert SDG Nederland – samen met de Gemeente Amsterdam, het Tropenintituut (KIT), PwC, DSGC en Global Compact Netwerk Netherlands – de zesde editie van de SDG Action Day.

Onder de sprekers op 24 september zijn onder meer Tom de Bruijn (demissionair minister van Buitenlandse Zaken), Jan van Zanen (VNG-voorzitter en burgemeester Den Haag), Mariëlle Lichtenberg (directeur particuliere klanten bij Rabobank), Hanna Verboom (actrice en sociaal onderneemster) en Mert Kumru (VN-jongerenvertegenwoordiger) .

De rode draad op de deels virtuele actiedag is Creating an SDG Movement Together, met als achterliggend idee dat we iedereen nodig hebben om de SDG’s te behalen in 2030. Deelnemers gaan op 24 september aan de slag in meer dan 20 workshops over thema’s als impactmeting, duurzaamheid in de financiële sector en de Amsterdamse donut economie.

Op zaterdag 25 september trekt de Action Day voor het eerste het land in met lokale activiteiten op 17 verschillende plekken, van Alkmaar tot in Maastricht.

De vlaggenactie is een initiatief van SDG Nederland, Global Compact Network Netherlands, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Rijksoverheid.