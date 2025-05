Minder vrachtwagens in de binnenstad, minder uitstoot én toch volle bierglazen: sinds deze week bevoorraadt een ‘bierboot’ de Amsterdamse horeca via de grachten. Het gaat om een proef van 2 weken, met als centrale vraag: is transport over water een goed alternatief voor vrachtverkeer? Heineken en logistiek partner Zoev City voeren deze test uit samen met de gemeente Amsterdam.

De bierboot vertrekt vanaf een distributiecentrum in het Westelijk Havengebied en meert aan op 2 centrale locaties:

Week 1, vanaf maandag 12 mei: Geldersekade, voor horeca rond de Wallen

Week 2: Appeltjesmarkt, voor horeca in De Pijp

Op beide plekken wordt het bier overgepompt in 3 stille, elektrische tankwagentjes. Die bevoorraden vervolgens de horecazaken in de directe omgeving met tankbier .

Waarom deze proef?

De bevoorrading van cafés en restaurants zorgt voor veel verkeer in de stad. Tegelijk wil Amsterdam het verkeer verminderen, de lucht schoner maken en de druk op bruggen en kades verlagen.

Transport over water was ooit de norm in Amsterdam. De gracht als bevoorradingsroute is dus niet nieuw, maar wél vernieuwend in deze vorm. Eerdere pilots in de bouw- en afvalsector laten zien dat transport over water goed kan werken. Met deze proef wordt onderzocht of dat ook geldt voor bierleveringen aan cafés en restaurants.

Evaluatie en vervolg

Na afloop van de proef volgt een evaluatie. “We moeten samen met het bedrijfsleven uitzoeken hoe we ervoor kunnen zorgen dat dit ook de snelste en gemakkelijkste manier van bevoorrading wordt”, zegt wethouder Melanie van der Horst (Verkeer). “Deze proef met Heineken biedt een mooie kans om te kijken hoe we dit onderdeel van de horecabevoorrading goed kunnen inrichten. Ik hoop dat meer bedrijven hier met ons over willen nadenken.”

Samen werken aan slimme stadslogistiek

Het vervoer van goederen in de stad moet schoner en efficiënter. Bevoorraden via de grachten past daar goed bij. Daarom ondersteunt Amsterdam initiatieven die bijdragen aan duurzamer transport, bijvoorbeeld door laad- en losplekken beschikbaar te stellen en ruimte te geven aan pilots zoals deze.