Bouwbedrijf Heijmans heeft van het Rijksvastgoedbedrijf de opdracht gekregen voor de realisatie van het Technologie Centrum Land (TCL) in Leusden, een locatie voor verschillende werkzaamheden aan het grondgebonden materieel van Defensie. De voorbereidingen voor de bouw starten nog dit jaar. De bouw zelf loopt door tot eind 2027. De opdracht vertegenwoordigt een omzetwaarde van circa €177 miljoen.

Het Technologie Centrum Land (TCL) vervangt in 2028 de gedateerde en niet meer passende huisvesting van de Afdeling Techniek van het Materieellogistiek Commando Land in Leusden. Het biedt een multifunctioneel onderkomen en is ontworpen met oog voor onder andere veiligheid en gezondheid, evenals duurzaamheid, toekomstbestendigheid en functionaliteit.\

Voormalige kazerne

Het nieuwe complex komt op het naastgelegen terrein van de voormalige Tankwerkplaats in Leusden. Het TCL wordt voorzien van moderne werkplaatsen, testfaciliteiten en kantoorvoorzieningen. Ook wordt er nadrukkelijk rekening gehouden met de omgeving en landschappelijke inpassing.

Het Technologie Centrum Land (TCL) is een belangrijke stap in de modernisering van de Nederlandse krijgsmacht. Heijmans draagt hiermee bij aan de hernieuwde defensieopgave van Nederland.

Expertise

Met deze opdracht onderstreept Heijmans zijn positie als betrouwbare partner van de Rijksoverheid bij het realiseren van complexe en maatschappelijk relevante bouwprojecten. “We zijn trots dat we met onze expertise kunnen bijdragen aan de versterking van de technologische slagkracht van Defensie,” aldus Ton Hillen, CEO van Heijmans.

De aanpak van Heijmans in de aanbesteding vond duidelijk aansluiting bij de visie van de opdrachtgever, waarbij twee onderdelen onderscheidend waren. Als eerste de bouwplaatsorganisatie en de gehanteerde bouwmethodiek. Hiervoor kan Heijmans leunen op haar uitgebreide ervaring om complexe projecten op bestaande locaties efficiënt en effectief af te ronden. Daarnaast werd de inzet van hierin gespecialiseerde teams ook positief gewaardeerd.

De Heijmans’ strategische pijler Duurzaamheid komt tot uiting in dit project via de inzet van hergebruikt staal en zogenoemde ‘gewapende grond’. Dit is een techniek uit de infrastructurele werken, waardoor in Leusden minder betonnen fundering nodig is. Minder beton, betekent minder CO2-uitstoot.