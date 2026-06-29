Healix is op 25 juni bekroond tot winnaar van de Dutch Tech Innovator-competitie. Deze competitie, georganiseerd door KPMG Emerging Giants, zet de meest veelbelovende techstartups van Nederland in de schijnwerpers. Als Nederlandse winnaar vertegenwoordigt Healix Nederland in de finale van de KPMG Global Tech Innovator, die later dit jaar tijdens de Web Summit in Lissabon plaatsvindt. Healix haalt plastic afval uit oceanen en van landbouwgronden en recyclet dit tot gecertificeerd circulair plastic. Daarmee helpt het bedrijf klanten om hun CO₂-voetafdruk te verkleinen.

Nederlandse innovatie vieren

De Dutch Tech Innovator maakt deel uit van de wereldwijde KPMG Tech Innovator-reeks: een competitie in meer dan twintig landen die innovatieve techbedrijven in een vroege groeifase in de spotlight zet. Nationale winnaars stromen door naar de wereldwijde finale, waar zij internationale zichtbaarheid krijgen, kunnen netwerken en media-aandacht ontvangen tijdens de Web Summit.

Dit jaar selecteerde de organisatie vier Nederlandse startups uit alle aanmeldingen. Elke finalist pitchte hun idee voor een jury van toonaangevende experts uit de sector. Alle deelnemers kregen erkenning als opvallende Nederlandse startups om in 2026 in de gaten te houden en ondersteuning van het KPMG Emerging Giants-team om hun groei te versnellen.

De finalisten van 2026 waren:

Clear.bio : Gebruikt continue glucosemonitoring en datagedreven inzichten om gepersonaliseerde voedingsprogramma’s te bieden. Zo helpt het mensen met diabetes type 2 hun metabole gezondheid te verbeteren.

Healix : Zet afgedankte vislijnen, netten en ander plastic vezelafval om in hoogwaardige gerecyclede polymeren, die opnieuw worden gebruikt in de wereldwijde maakindustrie.

Syntho : Gebruikt synthetische data om echte data veilig en efficiënt na te bootsen.

Tibo Energy : AI-gedreven energiemanagement waarmee bedrijven hun middelen optimaliseren, kosten verlagen en de transitie naar duurzame energie versnellen.

De lat hoger leggen voor innovatie

Marcel Alberts, oprichter en CEO van Healix: “Het was geweldig om aan de competitie mee te doen en nog mooier om te winnen. Eerlijk gezegd had ik het niet verwacht. De afgelopen jaren waren voor ons als bedrijf lastig, maar nu zien we eindelijk dat het tij keert. Dat we deze competitie winnen, is daar een bevestiging van. Ik kijk er enorm naar uit om naar Lissabon te gaan!”

“De jury stond dit jaar voor een lastige keuze, dankzij een uitstekende groep innovatieve bedrijven die om de prijs streden”, zegt Daniel van der Kolk, Lead of Emerging Giants bij KPMG Nederland. Na zorgvuldige afweging riep de jury Healix uit tot winnaar van de KPMG Dutch Tech Innovator Award. “Hun aanpak van plasticrecycling laat zien hoe innovatie kan bijdragen aan een duurzamere toekomst. Alle deelnemers behoren tot de startups die Nederland in 2026 in de gaten moet houden en krijgen begeleiding van het KPMG Emerging Giants-team om hun verdere groei te ondersteunen.”

Wereldwijde kansen in het vooruitzicht

De Nederlandse winnaar sluit zich in november tijdens de Web Summit in Lissabon aan bij de andere nationale kampioenen in de finale van de Global Tech Innovator. Daar krijgt het team een week vol internationale netwerkactiviteiten en mentoring, en de kans om te pitchen op een wereldwijd podium.