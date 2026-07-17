In een tijd waarin de recyclingcapaciteit voor kunststoffen in Nederland en Europa juist afneemt, slaan Verpact, BVDER en Healix de handen ineen om deze uit te breiden. De partijen realiseren samen nieuwe verwerkingscapaciteit voor gebruikte kunststof big bags in Nederland, een ontwikkeling die hard nodig is. Daarmee geven zij een belangrijk signaal af aan de markt en hopen ze een nieuwe trend in gang te zetten: juist nu het Europese exportverbod op kunststofafval naar niet-OESO-landen nadert, zijn investeringen in Europese recyclingcapaciteit belangrijker dan ooit.

In Nederland komt jaarlijks ongeveer 15.000 ton afgedankte big bags vrij. Door de samenwerking ontstaat nieuwe capaciteit om een substantieel deel hiervan in Nederland te verwerken. Zo blijven waardevolle grondstoffen beschikbaar voor recycling en hergebruik, ook wanneer export niet langer mogelijk is.

Uitdaging

Big bags worden veel gebruikt voor het vervoer van bouwmaterialen, voedingsmiddelen en industriële grondstoffen. De recycling ervan is complex doordat ze vaak uit verschillende soorten kunststoffen bestaan. Tegelijkertijd vraagt Europese regelgeving om meer recycling binnen Europa en een grotere inzet van recyclaat in nieuwe verpakkingen.

“De uitdaging is helder: meer kunststof verpakkingsafval moet in Europa worden verwerkt, terwijl een deel van die capaciteit de afgelopen jaren juist is verdwenen”, zegt Hester Klein Lankhorst, CEO van Verpact. “Daarom brengen wij partijen samen die elkaar versterken en laten wij zien dat investeren en uitbreiden wél kan. Dat hebben Nederland en Europa ook hard nodig om waardevolle materialen in de keten te houden, hoogwaardig recyclaat beschikbaar te maken voor nieuwe toepassingen en om voorbereid te zijn op nieuwe wet- en regelgeving.”

Investeren in een sterkere keten

Bas van den Ende Recycling (BVDER) investeert in extra capaciteit voor de verwerking van big bags op de vestiging in Hoek van Holland. Directeur Bas van den Ende zegt: “Het exportverbod maakt duidelijk dat Europa meer verantwoordelijkheid moet nemen voor de verwerking van zijn eigen kunststofafval. Daarom investeren wij in extra capaciteit voor big bags. We zijn er trots op dat we dit samen in Nederland kunnen realiseren. Samen met Verpact en Healix laten we zien dat we nieuwe recyclingcapaciteit kunnen creëren voor materiaalstromen waarvoor nog beperkte verwerkingsmogelijkheden bestaan.”

Healix heeft na een pilot met Verpact zijn innovatieve recyclinginstallatie in Maastricht aangepast om ook big bags te kunnen verwerken. De startup maakte al oude netten en touwen uit de scheepvaart en landbouw geschikt voor hergebruik en maakt nu capaciteit vrij voor deze materiaalstroom. “De komende jaren moeten grotere volumes kunststofafval binnen Europa worden verwerkt. Dat vraagt om investeringen en nieuwe samenwerkingen”, vertelt Marcel Alberts, oprichter en directeur van Healix. “Ook wij zijn enorm trots dat we deze stap kunnen zetten. Dankzij deze samenwerking kunnen we onze technologie inzetten voor een nieuwe materiaalstroom, nieuwe verwerkingscapaciteit realiseren en meer hoogwaardig recyclaat terugbrengen in de keten.”

Ambitie

Met deze unieke samenwerking geven Verpact, BVDER en Healix concreet invulling aan hun gezamenlijke ambitie om meer kunststofafval in Nederland te recyclen en hoogwaardig recyclaat beschikbaar te maken voor nieuwe toepassingen. Voor de resterende volumes waarvoor een nieuwe bestemming moet komen na het exportverbod blijft Verpact samen met de markt actief zoeken naar aanvullende verwerkingsoplossingen.