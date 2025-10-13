HDO Groep tekent de commitmentverklaring 30-30-30 met landelijke non-profit organisatie Building Balance. Tijdens een werkbezoek in Leiden ondertekende Jasper Driesen, technisch directeur van HDO Groep, de commitmentverklaring die onderdeel is van de Nationale Aanpak Biobased Bouwen (NABB). Met deze stap committeert HDO Groep zich aan het gezamenlijke doel: in 2030 moet 30% van alle nieuwbouwwoningen voor minstens 30% uit biobased materialen bestaan.

Volgens Building Balance is de ondertekening van HDO Groep een mooie aanvulling op de steeds groter wordende beweging die zich inzet voor de opschaling van biobased bouwen in Nederland.

“De betrokkenheid van innovatieve bedrijven zoals HDO Groep is cruciaal om de transitie naar een duurzame bouwsector haalbaar en schaalbaar te maken,” aldus Elisabeth ter Borg van Building Balance. Voor HDO is de ondertekening een bevestiging van de koers die het bedrijf al in de praktijk brengt.

Haalbare doelen voor een duurzame bouwsector

De commitmentverklaring 30-30-30 biedt een houvast binnen de transitie naar biobased woningbouw. Om de klimaatdoelen te halen en de woningnood aan te pakken, moet de bouwsector versneld inzetten op biobased materialen. De samenwerking tussen Building Balance, HDO Groep en andere partijen in de keten, richt zich op het ontwikkelen van haalbare en schaalbare oplossingen voor de bouwpraktijk. De commitmentverklaring is inmiddels ondertekend door diverse bouwbedrijven, woningcorporaties, beleggers en kennisinstellingen.

Biobased bouwen in Leiden

Om te laten zien dat biobased bouwen schaalbaar is, organiseerden Building Balance en Circulair West een werkbezoek. Meindert Stolk gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland (economie, innovatie en milieu) Julius Terpstra, wethouder van gemeente Leiden en andere wethouders uit de Duin- en Bollenstreek gemeenten bezochten het project aan de Gooimeerlaan, dat HDO Groep onlangs heeft afgerond. De woningen zijn gerealiseerd met de HDO Woonmodule, een modulaire, biobased woonoplossing die snel inzetbaar is voor uiteenlopende huisvestingsbehoeften. Dit project voldoet nu al aan de ambities van de commitmentverklaring 30-30-30 en toont aan dat biobased bouwen op industriële schaal zowel technisch als economisch haalbaar is.

“Door de combinatie van prefab-HSB modules en hout realiseren we woningen die efficiënt, consistent en van hoge kwaliteit zijn. Hout slaat CO₂ op in plaats van het uit te stoten en zorgt voor optimaal wooncomfort. Prefab productie verkort bovendien de bouwtijd, vermindert transportbewegingen en beperkt faalkosten,” aldus Jasper Driesen, directeur van HDO Groep.

Het werkbezoek werd afgesloten met een panelgesprek. Bestuurders, beleidsmakers en marktpartijen gingen met elkaar in gesprek over de opschaling en toetsing van biobased woningbouw. Er werd besproken op welke manier aanbestedingen kunnen worden uitgeschreven zodat woningbouw op een transparante en controleerbare manier kan worden beoordeeld.

Gemeenten gaven aan dat zij dergelijke projecten vaker willen uitvoeren, maar behoefte hebben aan duidelijke aanbestedingscriteria en betrouwbare toetsingsmethoden.