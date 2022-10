Tijdens de Nationale Klimaatweek presenteert Harm Edens Het Grote Groene Idee. In het programma zetten Kim Lammers, Ramon Beuk, Tom Middendorp, Ruben van der Meer en Ricky Koole verbazingwekkende en creatieve uitvindingen in de spotlight waarmee we iets kunnen bijdragen aan een beter klimaat. Aan de science desk zitten futorologist Jacintha Scheerder en wetenschapsjournalist Diederik Jekel die duiden welke positieve impact de verschillende ideeën hebben op het klimaat.

Voormalig hockey international Kim Lammers laat zien wat we anders kunnen doen als het aankomt op onze kleding. Kok en kookboekenschrijver Ramon Beuk richt zich in het programma op duurzaam voedsel. Tom Middendorp heeft als Commandant der Strijdkrachten veel conflicten de revue zien passeren. Verreweg de grootste uitdaging? Klimaatverandering. Omgedoopt tot Klimaatgeneraal zet hij zich met veel passie in voor een beter klimaat met een mooi project rond water. Hij brengt een groot groen idee mee waarmee flink wat energie bespaart kan worden. Acteur/cabaretier Ruben van der Meer toont samen met actrice/zangeres Ricky Koole hoe we op verschillende manieren aanzienlijk minder huishoudelijk afval in huis kunnen halen.

Harm Edens: “Dat we samen een betere wereld moeten maken wordt steeds duidelijker. Gelukkig hoeven we niet te wachten op de wereldleiders en de multinationals, die veel te langzaam gaan. Zelf kunnen we namelijk ook heel veel doen. Elke goede keuze die we maken kan grote gevolgen hebben. Dus hebben we grote groene ideeën nodig, en gelukkig zijn die er genoeg. Hoe kan het beter qua kleding, voedsel, energie en afval? Je ziet het in Het Grote Groene Idee.”

Om de ecologische voetafdruk van het programma te minimaliseren zijn er decorstukken van Maestro, Zondag met Lubach en Holland’s Got Talent geleend om de set mee te verrijken en verfraaien. Een samenwerking die goed laat zien hoe belangrijk iedereen het vindt om na te denken over het klimaat.

Het Grote Groene Idee is een coproductie van HUMAN en CCCP TELEVISIE.

Het Grote Groene Idee, donderdag 3 november, 21.30 uur, HUMAN, NPO 1

Meer informatie