Op 6 oktober won actrice en sociaal ondernemer Hanna Verboom de award voor Ondernemende Vrouw 2022 in de categorie ‘duurzaam ondernemen’. Tijdens deze eerste editie sloegen meerdere organisaties de handen ineen om meer draagvlak te creëren voor vrouwelijke ondernemers. De andere genomineerden in deze categorie waren Steef Fleur (Oprichter / Creatief directeur Billie Wonder), Naz Kawan (Medeoprichter / Directeur 2050 Factory) en Willemijn Stoffels (COO Land Life Company).

‘Duurzaam ondernemen is ondernemen met respect voor mens, milieu en maatschappij. Met een sociale inslag goederen en diensten op de markt zetten of via product of dienst maatschappelijke kwesties op de agenda zetten. Het moet anders en deze ondernemers laten zien dat het anders kan.’

Hanna Verboom (Oprichter Get It Done & Cinetree) is sociaal ondernemer, filmmaker en actrice. Naast stichting Get it done richtte Verboom, gepassioneerd als zij is over het vertellen van verhalen die mensen helpen elkaar iets beter te begrijpen in 2014 het filmplatform Cinetree op. Op dit platform zijn maandelijks een tiental gecureerde films met een maatschappelijke boodschap te zien. Inmiddels maakt zij met Cinetree ook eigen films en documentaires. In 2021 maakte zij de documentaire ‘Uit de Schaduw’ waarin het taboe rondom mentale gezondheid ter sprake komt en haar eigen diagnose. Als vervolg hiervan is zij bezig met diverse projecten over mentale gezondheid.