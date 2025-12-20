Na drie jaar pionieren kiest HAK ervoor om haar biologische ambitie aan te passen. Belangrijkste reden hiervoor is aanhoudende kostendruk in de keten – onder meer door inflatie, energie en arbeidskosten. HAK wil verder verduurzamen, maar haar producten ook betaalbaar houden voor de consument en stelt daarom het tempo van haar bio ambitie bij. De groente- en peulvruchtenfabrikant kiest voor een hybride aanpak, waarbij de focus ligt op verdere verduurzaming van de lokale teelt.

De afgelopen jaren heeft HAK de meerkosten voor biologische teelt zelf gedragen om extra prijsstijgingen voor consumenten te voorkomen. Door de inflatie van de afgelopen jaren en hogere kosten in de keten is dat financieel niet langer haalbaar. Ook blijven belangrijke verwachtingen, zoals een grotere vraag naar biologische producten en meer schaalgrootte, uit. Daarom kiest HAK voor een hybride oplossing met zowel On the way to PlanetProof als biologische teelt.

HAK kiest er daarbij voor om de komende jaren minimaal 15% biologisch te telen, en blijft daarmee vooruitlopen op de doelstelling van de Nederlandse overheid voor 2030. Hierbij focust HAK op gewassen die biologisch goed te telen zijn, zoals rode bieten, zuurkool en sperziebonen. De overige gewassen blijft HAK On the way to PlanetProof telen, waarvan de eisen jaarlijks worden aangescherpt. Telers worden daarbij gecompenseerd voor hun extra inspanningen voor duurzamer telen.

Investeren in innovatie om verduurzaming te versnellen

HAK blijft investeren in het verduurzamen van de Nederlandse teelt, met aandacht voor biodiversiteit, bodemvruchtbaarheid en waterkwaliteit. Dat doet HAK onder meer door het aantal proefboerderijen uit te breiden van één naar drie. Op deze locaties werkt HAK samen met telers aan experimenten op het gebied van duurzamere teelt, robotisering en digitalisering. Er zal hierbij speciale aandacht uitgaan naar proeven om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen versneld af te bouwen. Succesvolle innovaties worden vervolgens opgeschaald naar de gehele lokale teelt. HAK wil met de opening van deze twee nieuwe locaties, innovatie nog verder versnellen.

Algemeen directeur van HAK, Nicole Freid: “We hebben de afgelopen jaren mooie stappen gezet met onze telers en veel geleerd. Tegelijkertijd zien we veel uitdagingen. De vraag naar biologisch groeide minder hard dan verwacht. En door inflatie is de kostendruk in de keten toegenomen en wordt de behoefte aan betaalbare boodschappen groter. Ook de teelt is uitdagend. Zo mislukte onze biologische tuinbonenoogst dit jaar volledig door een insectenplaag. Het biologisch certificeren van de hele lokale teelt én het zelf blijven opvangen van de meerkosten is daardoor niet langer haalbaar, als we onze producten niet duurder willen maken.”

Bij pionieren hoort ook dat je plannen durft bij te stellen, zegt ze: “We zijn doeners bij HAK en blijven stappen maken. We passen ons huidige programma aan, maar laten onze focus en ambitie op verdere verduurzaming van de lokale teelt – inclusief biologische teelt – absoluut niet los.”

Impact op de akker

Hoewel HAK een deel van de groenten biologisch blijft telen, verdwijnt het biologische keurmerk van de potjes. HAK kiest er bewust voor om de nadruk te leggen op biologisch gecertificeerde teelt – en niet op biologisch gecertificeerde producten, waarbij alle toegevoegde ingrediënten ook biologisch moeten zijn. Het biologische aanbod van deze ingrediënten, zoals azijn, is klein, waardoor ze erg duur zijn. Dit heeft een negatief effect op de betaalbaarheid. Bovendien is de impact van deze extra ingrediënten gering, omdat ze minder dan 10% van het product uitmaken.

“We richten ons daar waar we de meeste impact hebben, en dat is op de akker bij de lokale telers,” aldus Freid. Door daar te investeren in biodiversiteit, gezonde bodems en het verminderen van gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen, maken we impact terwijl we onze producten betaalbaar kunnen houden voor de consument.

Onverminderde ambitie

Met deze bijsturing gaat HAK niet achteroverleunen. Het bedrijf blijft pionieren en investeren in verduurzaming van de lokale teelt, zonder de toegankelijkheid voor consumenten uit het oog te verliezen.

Freid: “HAK blijft stap voor stap werken aan een toekomstbestendige keten waarin telers gecompenseerd worden voor hun verduurzamingsinspanningen én consumenten kunnen blijven rekenen op betaalbare en voedzame groenten van vruchtbare Nederlandse bodem.”

Foto’s: HAK