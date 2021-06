Haarlemse Priscilla van Ooijen start tijdens corona met duurzaam ondernemen in veganistisch hondenvoer

De franse bulldog van Priscilla van Ooijen uit Haarlem bleek allergisch voor verschillende dierlijke eiwitten, wat een veelvoorkomend ingrediënt is van hondenvoer. Na verschillende experimenten met eliminatiediëten, speciale hondenbrokken en vers vlees maaltijden, bleek de juiste oplossing voor Priscilla nog niet te bestaan op de Nederlandse markt. Ze besloot het heft in eigen handen te nemen en startte tijdens de coronacrisis als ondernemer met het maken van vers én veganistisch aanvullend hondenvoer.

Priscilla van Ooijen, founder Van Pom: “Op 4 oktober 2020, Dierendag, besloot ik middenin de coronacrisis te starten met mijn bedrijf Van Pom. Dat is natuurlijk een groot risico, maar ik wist dat het de juiste timing was! Er zijn meer dan twee miljoen honden in Nederland, waaronder steeds meer nieuwe puppy’s. Het is ontzettend belangrijk dat zij de juiste voeding binnenkrijgen. Meer plantaardig voedsel dat vers is bereid, kan een zeer positief effect hebben op de gezondheid en fitheid van de hond. Het zit boordevol vezels. Ik ben dan ook trots dat Van Pom vers, plantaardig en duurzaam hondenvoer op de Nederlandse markt brengt! De perfecte aanvulling op je brok, natvoer of rauw vlees.”

Over Van Pom

Het Nederlandse bedrijf Van Pom heeft aanvullend plantaardig hondenvoer op de markt gebracht, zodat nu ook honden makkelijker toegang krijgen tot vers bereide groenten, fruit en kruiden. Er zijn namelijk steeds meer wetenschappelijke studies die aantonen dat honden, net als mensen, baat hebben bij plantaardige voeding. Het zit boordevol vezels. Ook voor honden met overgewicht, die moeten afvallen, kan Van Pom een juiste toevoeging zijn.

“Veel honden eten jarenlang dezelfde hondenbrokken, waardoor er weinig diversiteit zit in hun voeding. Met zo’n 10 tot 15 procent aanvullend vers en plantaardig hondenvoer kan hier al een mooie verandering in worden gebracht.” aldus Priscilla van Ooijen.

Van Pom hoopt met hun zelf ontwikkelde aanvullend hondenvoer een bijdrage te leveren aan de gezondheid van honden in Nederland. De eerste lijn met producten bestaat uit vier smaken aanvullend hondenvoer. Het voer bevat een uitgebalanceerde mix van verse, plantaardige én gezonde ingrediënten, bewerkt zodat ze door honden goed kunnen worden verteerd. Het vers bereide hondenvoer wordt ingevroren en verkocht in kartonnen cups. Op die manier worden de voedingswaardes behouden en is het product langer houdbaar. Het voorkomt bovendien voedselverspilling.