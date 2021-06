GSES Systems breidt uit met het Global Taxonomy System om duurzaamheidsprestaties te meten

Partner



GSES Systems is een erkend geautomatiseerd platform om organisaties, producten en projecten te beoordelen, verifiëren, en certificeren op basis van hun duurzaamheidsprestaties. Vandaag kondigt GSES met trots aan dat ze uitbreiden met hun nieuwe Taxonomy rating platform-extensie. Deze digitale tool helpt bedrijven, met name financiële instellingen, om hun duurzaamheidsprestaties te meten en te verbeteren volgens de EU Taxonomy Law & SASB-Standards.

“Het kan een uitdaging zijn om je echte impact te begrijpen”, zegt Kelly Ruigrok, CEO van GSES, en de creatieve geest achter het nieuwe systeem. Wet- en regelgeving verandert voortdurend. Dit maakt het moeilijk te begrijpen in hoeverre economische activiteiten als ecologisch duurzaam kunnen worden beschouwd. “Het vereenvoudigen en ondersteunen van de naleving van de nieuwe wet was voor ons de aanleiding om ons meest recente product, het GSES Taxonomy System, te ontwikkelen”. Met deze nieuwe digitale tool breidt GSES Systems haar diensten uit om nu ook de financiële instellingen te assisteren op de weg naar duurzaamheid.

Het GSES Taxonomy System is de oplossing voor het geleidelijk aansturen van duurzamere bedrijfsactiviteiten, het stellen van ambitieuze doelen, en het nemen van investeringsbeslissingen die voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Het systeem faciliteert en automatiseert eerst de gegevensverzameling namens de instelling om deze informatie vervolgens extern aan te leveren en te verifiëren. Deze gegevens worden op duurzame wijze geëvalueerd en vergeleken met de zes Taxonomy doelstellingen. Hierna vertaalt het GSES Taxonomy System deze duurzaamheidsprestatiegegevens gemakkelijk naar de eisen van de EU Taxonomy Law.

Het creëren, certificeren en analyseren van op Taxonomy afgestemde gegevens vereist actieve betrokkenheid en integratie van alle relevante belanghebbenden. Vroeger was dit ingewikkeld, maar het nieuwe Taxonomy System maakt een soepele integratie van verschillende belanghebbenden mogelijk, waardoor samenwerking en harmonisatie van praktijken tussen iedereen mogelijk wordt en wordt geautomatiseerd. Door de EU Taxonomy Law als benchmark te gebruiken, stelt het Taxonomy System belanghebbenden in staat om hun gegevens te creëren, verzamelen, beheren en op elkaar af te stemmen, om automatisch hun duurzaamheidsprestaties te meten ten opzichten to de EU Taxonomy Law. Daarvoor presenteert GSES een consistente en uitgebreide vragenlijst op basis van de 6 doelstellingen van de wet – klimaatmitigatie; klimaatadaptatie; bescherming van water en zee; circulaire economie; verontreiniging; biodiversiteit en ecosystemen. Met het nieuwe Taxonomy System van GSES is het nog nooit zo eenvoudig geweest om duurzaamheidsprestaties te meten en te verbeteren volgens de EU Taxonomy Law & Regulations.

Het Taxonomy System is ontwikkeld door The Global Sustainable Enterprise System (GSES®). GSES is een internationale generieke duurzame set van standaarden en online platform dat is ontwikkeld om organisaties te ondersteunen bij hun duurzaamheidsverslaglegging. GSES doet dit door deze beter zichtbaar en traceerbaar te maken. Het GSES®-systeem is een overkoepelende en internationale standaard die voor elk soort organisatie werkbaar is. GSES-systeem bracht meer dan 550 ecolabels, certificeringen, en kaders op één platform samen.

Ontdek wat het Taxonomy-systeem voor uw organisatie kan betekenen door een demo aan te vragen op Taxonomy-ratings.com. Het Global Sustainable Taxonomy System, Versnelt de wereldwijde transitie naar duurzaamheid!