Grote misstanden op palmolieplantages, onthult nieuw rapport

In een gisteren verschenen rapport van Profundo onthult Milieudefensie de vele misstanden in het systeem van certificering van duurzame palmolie. Nog steeds vind er structureel ontbossing plaats en worden mensenrechten dagelijks geschonden onder het label ‘duurzame gewonnen palmolie’. Milieudefensie beveelt daarom aan het gebruik van palmolie in te perken.

Sinds 2014 is de Roundtable on Sustainable Oil (RSPO) het levensmiddelenconcern dat er voor hoort te zorgen dat er geen palmolie, waarvoor oerbos is gekapt, in producten terecht komt. Dit nieuwe rapport brengt aan het licht dat dit in de praktijk niet het geval is. Landroof, mensenrechten schendingen en kinderarbeid is aan de orde van de dag. De lokale bevolking wordt met grof geweld van hun land beroofd, plantage medewerkers worden blootgesteld aan levensgevaarlijke chemicaliën, en kinderen onder de toegestane leeftijd werken lange dagen op de plantages.

Inperking gebruik palmolie

Milieudefensie concludeert dat de RSPO niet kan garanderen dat palmolie duurzaam wordt gewonnen. Daarom pleiten wij ervoor om het gebruik van palmolie uit de tropen in Europa zoveel mogelijk te beperken. In plaats van palmolie zouden andere lokaal geproduceerde oliën moeten worden gebruikt.

Palmolie in onze producten

Het regenwoud wordt gekapt om plaats te maken voor enorme plantages. Vooral voor palmolie en voor onze producten. Want palmolie wordt volop verwerkt in onze voeding, cosmetica en brandstoffen. De gevolgen van de oprukkende megaplantages zijn gigantisch. Mensen worden verdreven van hun geboortegrond en unieke dieren als de orang-oetan dreigen uit te sterven. En ook op lange termijn zijn de effecten van ontbossing desastreus. Bossen zijn de ‘longen van de aarde’, ze nemen CO2 op en zuiveren zo de lucht. Bij boskap worden deze longen afgebroken en komt er ook nog eens extra CO2 vrij.